"Je suis très content" d'avoir été élu homme du match pour la deuxième fois consécutive lors de ce Mondial, a dit Ronaldo. lors d'une brève allocution devant la presse. "Le plus important était de gagner et de prendre les trois points, c'a été une surprise car ils étaient très forts et ont eu beaucoup d'occasions".

"Les attentes, c'est de continuer à s'améliorer, on est ici, on va voir, le mieux est d'y aller match après match jusqu'à la qualification", a encore observé Ronaldo.