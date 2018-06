Mondial-2018 - Neymar et le Brésil en Russie, prêts pour la fête

Neymar est prêt pour la fête: l'attaquant-vedette du Brésil, qui a prouvé dimanche qu'il était pleinement remis d'une blessure à un pied, a atterri avec ses partenaires à Sotchi dans la nuit de dimanche à lundi et pris ses quartiers russes avant le Mondial-2018.

L'équipe brésilienne a atterri à l'aéroport de Sotchi, dans le sud-ouest de la Russie, peu avant 03h00 locales (00h00 GMT), en provenance de Vienne où elle a battu dimanche l'Autriche 3-0 avec notamment un but de la star du Paris SG.

Vue l'horaire tardif d'arrivée, le premier entraînement, initialement programmé lundi à 16h00 locales (13h00 GMT) a été annulé et les joueurs ont reçu quartier libre, a annoncé la "Seleçao" sur son site internet.

Le premier entraînement des Brésiliens sur le sol russe est désormais programmé mardi à 10h00 (07h00 GMT).

Neymar pourra en profiter pour peaufiner sa forme ascendante, ponctuée dimanche d'une première titularisation depuis sa fracture à un pied en février, et d'un deuxième but en deux matches, tout aussi splendide que celui marqué après son entrée en jeu contre la Croatie (2-0).

L'attaquant et les 22 autres joueurs brésiliens ont établi leur camp de base à Sotchi, ville balnéaire sur les rives de la Mer Noire qui avait accueilli les Jeux olympiques d'hiver en 2014 et présente un climat chaud et ensoleillé.

L'entrée en lice de la "Seleçao" est prévue dimanche à Rostov contre la Suisse dans le groupe E. Le Brésil affrontera ensuite le Costa Rica (22 juin) à Saint-Pétersbourg et la Serbie (27 juin) à Moscou.

Après un Mondial-2014 cauchemardesque sur ses terres et l'humiliation 7-1 face à l'Allemagne en demi-finale, le Brésil arrive en Russie avec une sélection en grande partie renouvelée, un sélectionneur, Tite, qui l'a relancé, et un statut de favori pour ajouter une sixième étoile à son palmarès.