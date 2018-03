Mondial 2018: les réactions après le tirage au sort

Deschamps: "Ca aurait pu être pire"

Didier Deschamps (sélectionneur de l'équipe de France, au micro de beIN SPORTS): "Je vais vous dire une réponse classique: ça aurait pu être pire, bien évidemment. On a beaucoup de réponses et on va passer pas mal de temps à planifier notre préparation pour cette Coupe du monde. On a des réponses importantes.

Le point commun entre ces trois équipes (Pérou, Danemark et Australie, NDLR), c'est qu'elles sont passées par les barrages pour se qualifier à la Coupe du monde, comme c'était notre cas en 2014. Peu importe le groupe, l'équipe de France doit se qualifier pour les 8e, doit finir première de son groupe. Ce sera notre objectif. On va aller à cette Coupe du monde avec beaucoup d'ambitions, avec l'humilité nécessaire aussi. Le premier objectif est basique, mais c'est de sortir premier de notre groupe".

Lopetegui: "Le plus haut niveau"

Julen Lopetegui (sélectionneur de l'Espagne, au micro de la chaîne espagnole Cuatro): "Comme prévu, c'est un groupe compliqué, difficile, dur, mais c'est le Mondial et c'est comme ça. (Sur le tirage qui aurait pu être pire) Le Portugal n'est pas une grande équipe, peut-être ?! C'est le champion d'Europe, c'est une immense équipe.

Le Maroc, de son côté, a éliminé la Côte d'Ivoire et n'a pas perdu un match en qualifications. Et l'Iran est la seule équipe qui s'est qualifié sans avoir encaissé le moindre but en qualifications. Ce sont de belles équipes, de bons joueurs, de bons entraîneurs.

C'est un groupe compliqué qui va exiger le meilleur de nous-mêmes. (Sur le Portugal et Cristiano Ronaldo) A chaud, ce n'est pas le moment de citer des noms propres. Ce sont de belles équipes qui, comme le Portugal, ont déjà gagné des titres importants. Cela ne fait pas longtemps d'ailleurs, c'est le champion d'Europe en titre avec un éventail de footballeurs fantastiques, fantastiquement dirigés.

On parle ici du plus haut niveau. (Sur le possible camp de base à Krasnodar) Pour le moment on ne peut pas dire ce qu'on va faire mais il est plus que possible que ce soit ça. On sait comment sont les distances en Russie et parmi les possibilités qui existe, c'est un choix équilibré".

Maaloul: "On peut rivaliser avec l'Angleterre"

Nabil Maaloul (sélectionneur de la Tunisie): "Sans aucun doute, ils (Belgique) sont les favoris du groupe. Leur entraîneur (Roberto Martinez) a un problème de riches. Ils sont clairement les favoris vu ce qu'on a vu ces dernières années. Et pour la deuxième place, je pense honnêtement que nous pouvons rivaliser avec l'Angleterre. La Belgique est l'équipe la plus en forme du moment, mais je pense que nous avons notre chance contre l'Angleterre. Ce sera le match-clé pour nous. Et en cas de résultat positif, nous avons une chance de nous qualifier. (Ne jouer que le 5e jour): C'est la chose la plus importante pour nous. J'ai demandé à Dieu de ne pas nous placer dans le premeir groupe à cause du Ramadan qui se terminera le 14-15 juin. Et vous connaissez son importance pour nous Musulmans".

Sampaoli: "Donner de la joie aux Argentins"

Jorge Sampaoli, sélectionneur de l'Argentine: "Avant tout, le groupe doit avoir un plan de jeu. En plus d'avoir le meilleur joueur du monde (Lionel Messi), nous devons jouer en équipe. Je suis serein et j'imagine la suite avec plus de certitudes. L'Islande n'a pas beaucoup de pression et a beaucoup d'enthousiasme, c'est une équipe qui va se battre. La Croatie a un excellent milieu de terrain, c'est une équipe très forte.

Le Nigeria est une équipe imprévisible avec des joueurs très rapides. Nous sommes confiants, nous avons une équipe pour être en mesure de sortir de ce groupe. Je trouve cela très excitant, très émouvant de participer à une Coupe du monde. Représenter le maillot argentin en Coupe du monde, il n'y a rien de mieux. Nous serons très compétitifs et nous ferons tout notre possible pour donner de la joie aux Argentins.

Je sais sur quels joueurs je peux compter et depuis qu'on n'a plus la pression des qualifications, je sais que j'ai le meilleur groupe du monde, le meilleur de l'histoire".

Löw: "Des adversaires intéressants"

Joachim Löw (sélectionneur de l'Allemagne): "Sportivement ce sont des adversaires très intéressants. Nous voulons poser dans ce groupe les fondations de notre défense du titre. C'est notre but".

Reinhard Grindel (président de la Fédération allemande, la DFB): "Un groupe très intéressant avec des défis passionnants pour notre équipe. Pour Joachim Löw et son équipe, la préparation des matches contre les trois premiers adversaires commence maintenant".

Pekerman: "Match après match"

José Pekerman (sélectionneur de la Colombie): "Je ne vais pas extérioriser tant de joie (de tomber sur un groupe à la portée de la Colombie) car je sais ce qu'est un Mondial, et je sais ce que c'est de le jouer.

Chaque adversaire dans une Coupe du monde pose ses problèmes. (...) La Pologne n'a plus participé au Mondial depuis longtemps (2006) mais a des joueurs très importants. Le Japon a des joueurs solides. Le Sénégal est très rapide dans les couloirs. (...) Nous allons beaucoup travailler et prendre match après match".

Renard: "On va jouer deux monstres"

Hervé Renard (sélectionneur du Maroc au micro de beIN SPORTS): "On a voulu y être à cette Coupe du monde, et bien maintenant on y est. On est dans le grand bain, on va jouer deux monstres: le champion d'Europe en titre avec sa grande star Cristiano Ronaldo et puis l'équipe d'Espagne que tout le monde voulait éviter dans ce pot N.2. On en a hérité, merci beaucoup (ironique), et puis l'Iran qui sera (notre aversaire) lors de notre match d'ouverture. C'est déjà un honneur d'être là. Maintenant il ne faut pas se satisfaire d'une participation, il faut y aller avec détermination et croire en nos chances même si ça parait très difficile pour tout le monde. Ce sont deux pays qui ne sont pas très loin du Maroc.

Au Maroc le championnat d'Espagne, c'est quelque chose dont les gens ne peuvent pas se passer. Ce sera un grand honneur pour le Maroc de jouer cette équipe d'Espagne qui est très forte, et le Portugal, champion d'Europe en titre. Il ne faut pas l'oublier. On va jouer nos matches à Saint-Pétersbourg et à Moscou, c'est sympa quand même. Mais on est pas la pour faire du tourisme (rire)!".

Ramirez (sélectionneur): "Nous pouvons nous qualifier"

Oscar Ramirez (sélectionneur du Costa Rica): "Si le Brésil est le favori du groupe, il sera important pour nous de battre la Serbie lors du premier match, et avec un bon résultat contre la Suisse en clôture, nous pouvons nous qualifier".

Luis Marin (entraîneur adjoint du Costa Rica): "Nous croisons le Brésil sur notre chemin, ça sera la troisième fois en Coupe du monde. Le Brésil est le grand favori pour le titre. Ce sera un adversaire très difficile, mais c'est superbe de jouer le Brésil et de pouvoir faire du bon travail contre eux. (...) (La Suisse et la Serbie) ne sont pas fortes sur le papier, ce sont des adversaires auxquels nous pouvons nous comparer. On peut les jouer les yeux dans les yeux".

Andersson: "Ce sera difficile mais j'ai confiance"

Janne Andersson (Entraîneur de la Suède): "Ce seront des matches difficiles. Après le barrage contre l'Italie, je ressens une très grande confiance en notre équipe".

Andreas Granqvist (Capitaine de la Suède): "L'Allemagne est favorite. J'espère que nous pourrons lutter avec les deux autres équipes pour sortir du groupe".

Albin Ekdal (Suède/Joue à Hambourg): "J'aurais bien aimé éviter l'Allemagne. Mais nous avons déjà battu de grandes équipes et nous croyons que nous sommes capables de le faire de nouveau".

Gareca : "Un groupe qui peut nous correspondre"

Ricardo Gareca (sélectionneur du Pérou): "Dans les grandes lignes, c'est un bon groupe. Je suis content. C'est un groupe qui peut nous correspondre, avec des adversaires intéressants. Nous allons déployer notre jeu mais nous ferons attention à nous adapter au terrain".

Nolberto Solano (entraîneur adjoint du Pérou, au micro de Latina): "Commencer avec les trois points (contre le Danemark le 16 juin) nous apportera de la tranquillité (dans la compétition). Gagner sera la clé avant de jouer la France. (Face aux équipes européennes): La question du physique sera fondamentale, parce que chaque équipe a des joueurs puissants".

Maradona: "assez accessible" pour l'Argentine

Maradona, préposé au tirage: "Le groupe de l'Argentine est assez accessible, avec ces équipes, et parce que l'Argentine doit s'améliorer: elle ne peut pas jouer aussi mal qu'elle le fait actuellement".

Carles Puyol, préposé au tirage: "C'est un bon groupe pour l'Espagne, le premier match contre le Portugal sera très important. Ce sera un match clef pour le groupe".

Vahid Halilhodzic, entraîneur du Japon, sur beIN SPORTS: "C'est un groupe difficile, il faut être réaliste, il faut se préparer pour faire un exploit. Le Sénégal est une équipe très dure. Et la Colombie est très équilibrée. Et la Pologne, avec Lewandowski, a un des plus grands avant-centres du monde".

Zbigniew Boniek, président de la fédération polonaise, sur son compte Twitter: "Avant le tirage, on parlait d'une médaille, juste après on est plus calme. Il faut jouer plutôt que faire des calculs. En avant la Pologne (devise du pays)".

Ronaldo: "Un groupe accessible"

Ronaldo (ancien attaquant du Brésil, champion du monde en 2002, au micro de Sportv): "Tous les groupes sont bien équilibrés. Nous pouvons être contents du groupe dans lequel nous sommes tombés, nous avons totalement les moyens de terminer en premier. Il y a d'autres groupes plus compliqués, comme celui du Portugal et de l'Espagne. Notre groupe est accessible et Tite (le sélectionneur) doit déjà être en train de préparer son plan".