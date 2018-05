Mondial-2018 - Danemark: trois nouveaux venus dans la présélection

Le sélectionneur danois Åge Hareide a présenté lundi une liste de 35 joueurs, dont la star de l'équipe nationale Christian Eriksen, et trois nouveaux venus retenus en vue du Mondial-2018.

Au premier tour de la compétition, le Danemark évoluera dans le groupe C en compagnie de la France, de l'Australie et du Pérou.

Cette liste, qui compte trois novices: l'attaquant Kenneth Zohore et les milieux Robert Skov et Mathias Jensen, doit être ramenée à 23 joueurs le 4 juin au plus tard.

Liste des 35 Danois:

Gardiens: Kasper Schmeichel (Leicester/ENG), Jonas Lössl (Huddersfield ENG), Frederik Rønnow (Brøndby), Jesper Hansen (FC Midtjylland)

Défenseurs: Simon Kjær (Sevilla/ ESP), Andreas Christensen (Chelsea/ENG), Mathias Zanka Jørgensen (Huddersfield/ENG), Jannik Vestergaard (Gladbach/GER), Andreas Bjelland (Brentford/ENG), Henrik Dalsgaard (Brentford/ENG), Peter Ankersen (FC København), Jens Stryger (Udinese/ITA), Riza Durmisi (Betis/ESP), Jonas Knudsen (Ipswich/ENG), Nicolai Boilesen (FC København).

Milieux de terrain: William Kvist (FC København), Thomas Delaney (Werder Bremen/ALL), Lukas Lerager (Bordeaux/FRA) Lasse Schöne (Ajax/NED), Mike Jensen (Rosenborg), Christian Eriksen (Tottenham/ENG), Daniel Wass (Celta/ESP), Pierre-Emile Højbjerg (Southampton/ENG), Mathias Jensen (FC Nordsjælland), Michael Krohn-Dehli (Deportivo/ESP), Robert Skov (FC København).

Attaquants: Pione Sisto (Celta/ESP), Martin Braithwaite (Bordeaux/FRA), Andreas Cornelius (Atalanta/ITA), Viktor Fischer (FC København), Yussuf Poulsen (RB Leipzig/GER), Nicolai Jørgensen, (Feyenoord/NED), Nicklas Bendtner (Rosenborg), Kasper Dolberg (Ajax/NED), Kenneth Zohore (Cardiff/ENG).