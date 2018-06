Mondial 2018 - Danemark: Bendtner blessé et grand absent de la liste des 23

Bendtner, 30 ans, a été touché à l'aine lors de la rencontre Rosenborg-Brann le 27 mai. Le défenseur Andreas Bjelland, qui évolue à Brentford (deuxième division anglaise), est également écarté pour cause de blessure.

"Ils ont repris l'entraînement avec la sélection mais nous ne pensons pas qu'ils seront remis pour le premier match" contre le Pérou en Russie, a indiqué le sélectionneur Åge Hareide, cité par la fédération. "Le match contre le Pérou est très important. Nous allons vraisemblablement nous battre pour la deuxième place du groupe et pour cela nous devons avoir des joueurs en forme".

En l'absence du buteur passé par Arsenal et la Juventus, la sélection s'appuiera donc sur le gardien de Leicester Kasper Schmeichel, le fils du grand Peter, le défenseur de Chelsea Andreas Christensen, le capitaine et défenseur de Séville Simon Kjaer, ainsi que le meneur de Tottenham Christian Eriksen et le feu follet du Depor Michael Krohn-Dehli, toujours vif malgré ses 34 ans.

Après un match nul (0-0) face à la Suède samedi, la sélection danoise a encore un match de préparation contre le Mexique le 9 juin à Copenhague avant son premier tour dans le groupe C du Mondial, face au Pérou, l'Australie et la France (les 16, 21 et 26 juin).

La liste des 23 sélectionnés danois:

Gardiens (3): Frederik Rønnow (Brøndby/DEN), Jonas Lössl (Huddersfield/ENG), Kasper Schmeichel (Leicester/ENG).

Défenseurs (7): Andreas Christensen (Chelsea/ENG), Henrik Dalsgaard (Brentford/ENG/D2), Jannik Vestergaard (Borussia Mönchengladbach/GER), Jens Stryger Larsen (Udinese/ITA), Jonas Knudsen (Ipswich/ENG/D2), Mathias Jørgensen (Huddersfield/ENG), Simon Kjær (Séville FC/ESP)

Milieux (6): Christian Eriksen (Tottenham/ENG), Lasse Schöne (Ajax/NED), Lukas Lerager (Bordeaux/FRA), Michael Krohn-Dehli (Deportivo La Corogne/ESP), Thomas Delaney (Werder Brême/GER), William Vitved Kvist (FC Copenhague/DEN).

Attaquants (7): Andreas Cornelius (Atalanta/ITA), Kasper Dolberg (Ajax/NED), Martin Braithwaite (Bordeaux/FRA), Nicolai Jørgensen (Feyenoord/NED), Pione Sisto (Celta Vigo/ESP), Viktor Fischer (FC Copenhague/DEN), Yussuf Yurary Poulsen (RB Leipzig/GER).