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COUPE DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018™
Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™

Mondial-2018 - Arabie saoudite: la liste des 23 pour la Russie

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Le sélectionneur de l'Arabie saoudite Juan Antonio Pizzi a dévoilé lundi la liste définitive des 23 joueurs sélectionnés pour le Mondial en Russie (14 juin-15 juillet).

Reuters

L'Arabie saoudite jouera dans le groupe A avec la Russie, l'Egypte et l'Uruguay.                 

Gardiens (3): Abdullah al-Mayouf (Al-Hilal), Yasser al-Mosaileem (Al-Ahli), Mohammed al-Owais (Al-Ahli)

Défenseurs (7): Mansour al-Harbi (Al-Ahli), Yasser al-Shahrani (Al-Hilal), Osama Hawsawi (Al-Hilal),  Omar Hawsawi (Al-Nassr), Motaz Hawsawi (Al-Ahli), Ali al-Bulayhi (Al-Hilal), Mohammed al-Burayk (Al-Hilal).

Milieux (11): Abdulla Otayf (Al-Hilal), Salman al-Faraj (Al-Hilal), Abdulmalik al-Khaibari (Al-Hilal), Abdullah al-Khaibari (Al-Shabab), Mohammed Kanno (Al-Hilal), Hussein al-Moqahwi (Al-Ahli), Taisir al-Jassim (Al-Ahli), Hattan Bahebri (Al Shabab), Salem al-Dawsari (Al-Hilal), Yahya al-Shehri (Al-Nassr), Fahad al-Muwallad (Al-Ittihad).

Attaquants (2): Mohammed al-Sahlawi (Al-Nassr), Mohannad Assiri (Al-Ahli).

l'Arabie Saoudite
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