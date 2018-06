Modric: "Gardons les pieds sur terre"

"La chose la plus importante, c'est que nous avons atteint notre objectif (la qualification pour les 8e de finale).

Maintenant, nous allons prendre les matches les uns après les autres. Nous n'allons pas verser dans l'euphorie. On peut réaliser de grandes choses mais gardons les pieds sur terre! Notre victoire a semblé facile. En fait ce ne fut pas facile. Nous avons totalement mérité notre victoire. Certes notre premier but a été marqué sur une erreur du gardien mais nous avons réalisé un match parfait. Messi ? Je n'ai pas l'habitude de commenter la performance des joueurs adverses. Mais si les Argentins ont déjoué, c'est que nous avions un bloc compact. On voulait faire en sorte de couper leurs lignes de passes et éviter que le ballon arrive à Messi. Nous avons réalisé une performance d'équipe fantastique".