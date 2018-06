Mbappé: "Un rêve qui se réalise"

Ce qu'il a pensé juste après son but? "Bah je suis content, ça permet d'avoir l'avantage dans le match, mais je sais que ce n'est pas fini", a dit le joueur de 19 ans, élu homme du match. "J'étais très content, j'ai toujours dit que la Coupe du monde est le rêve de tout footballeur, c'est un rêve qui se réalise et j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça".

A 19 ans et 183 jours, Mbappé est devenu le plus jeune buteur français dans un tournoi majeur - Coupe du monde ou Euro - effaçant des tablettes le précédent record de David Trezeguet, qui avait 20 ans et 246 jours lors de son but contre l'Arabie saoudite lors du Mondial-1998.

Interrogé sur le repli défensif, il a répondu: "Si l'équipe en a besoin, il faut savoir à certains moments se sacrifier, mais ce n'est même pas se sacrifier, c'est apporter quelque chose à l'équipe. Aujourd'hui (jeudi), il y avait des périodes où on était moins haut sur le terrain, il fallait redescendre et c'est ce que j'ai fait pour l'équipe".

Les Bleus, premiers de la poule C, affrontent le Danemark jeudi à Moscou lors de la troisième journée.