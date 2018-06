Mbappé: "Pas le porte-parole des Bleus"

On s'est dit qu'on voulait faire de belles choses après une phase de groupe compliquée. Là, contre une grande équipe, contre de grands joueurs, on a réussi à faire un match plein. C'est bien, la Coupe du monde, c'est une grande compétition, tous les joueurs sont là. C'est flatteur pour moi mais ça ne va pas m'empêcher de travailler et, surtout, d'aller le plus loin possible en Coupe du monde. (...) On a dit que je boudais la presse, pas du tout. Je ne voulais pas être le porte-parole des Bleus, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de jouer sur le terrain, il y a des cadres pour ça. Aujourd'hui, on est récompensés."