Lloris: "Un moment fantastique à partager"

"C'est dos au mur qu'on a montré le talent de cette équipe. Tous ensemble, on a élevé le niveau. C'est un moment fantastique à partager avec les coéquipiers, le staff et tous les supporters. Plus on avance dans la compétition, plus on se doit d'élever le niveau. Ca a été le cas. Chacun a pris ses responsabilités. Benjamin Pavard pour sa première Coupe du monde il marque un but venu d'ailleurs. C'est peut-être même le plus beau but de la compétition. C'est fantastique de vivre des moments comme ça, parce qu'on est passé par tous les états. Encore à la 93e avec le but d'Agüero rien n'était joué. J'espère que cela va nous lancer dans la compétition et nous faire réaliser du potentiel que nous avons. (Sur Mbappé) Il a un destin hors norme, il faut qu'il continue sur cette voie-là. Il s'est révélé encore plus aux yeux du monde entier. Il faut profiter aujourd'hui mais ne pas se brûler les ailes. Il y a un quart de finale à jouer, ce sera un autre match avec une autre histoire, un autre adversaire et il faudra encore plus d'efforts. L'équipe a beaucoup changé depuis le Brésil, mais on n'a pas moins de talent."