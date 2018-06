Le Real recrute le jeune gardien ukrainien Lunin

Le Real Madrid s'est attaché les services du jeune gardien ukrainien Andriy Lunin (19 ans), recruté pour six saisons en provenance du FC Zorya Luhansk, a annoncé le club merengue dans la nuit de vendredi à samedi.

"Gardien âgé de 19 ans, il se distingue par son envergure (1,91 m) et a signé pour les six prochaines saisons", a écrit le Real sur son site internet.

Selon la presse espagnole, Lunin devrait dans un premier temps exercer ses talents au sein de la réserve du club. Son arrivée, alors que le Real semble également intéressé par le gardien brésilien de l'AS Rome Alisson Becker, accentue la pression sur l'actuel portier N.1 du club, Keylor Navas, âgé de 31 ans.

Le recrutement de l'international ukrainien pose aussi la question de l'avenir de Luca Zidane, deuxième fils de Zinédine Zidane qui était le troisième gardien du Real cette saison. Avec le départ inopiné de son père fin mai et son remplacement par l'ex-sélectionneur espagnol Julen Lopetegui, le jeune portier français pourrait devoir rebondir ailleurs.

Cette arrivée d'un jeune joueur plein d'avenir confirme en tout cas la politique de prospection de plus en plus précoce du Real, qui s'est attaché ces derniers mois plusieurs talents en devenir comme le Norvégien Martin Ødegaard ou les Brésiliens Vinicius Jr et Rodrygo.