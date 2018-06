La Suède et le Mexique attendent leur adversaire

Suédois et Mexicains affronteront respectivement les deuxième et premier du groupe E, a priori la Suisse et le Brésil.

Suisses et Brésiliens disputent un match décisif pour la qualification mercredi soir, respectivement face au Costa Rica et à la Serbie.

Les dernières affiches seront déterminées jeudi à l'issue des derniers matches des poules G et H.



Programme des 8e de finale

Samedi 30 juin

(16h00) - France - Argentine à Kazan

(20h00) - Uruguay - Portugal à Sotchi



Dimanche 1er juillet

(16h00): Espagne - Russie à Moscou

(20h00): Croatie - Danemark à Nijni Novgorod



Lundi 2 juillet

(16h00): 1er groupe E - Mexique à Samara

(20h00): 1er groupe G - 2e groupe H



Mardi 3 juillet

(16h00): Suède - 2e groupe E à Saint-Pétersbourg

(20h00): 1er groupe H - 2e groupe G