La Fifa confirme qu'elle va recevoir Guerrero

L'entretien se tiendra "ce jour au siège de la Fifa à Zurich en présence du président de la Fédération péruvienne Edwin Oviedo et du joueur Paolo Guerrero", a ajouté la Fifa.

Guerrero veut plaider son cas devant Gianni Infantino et est soutenu dans cette affaire par le syndicat des joueurs professionnels (Fifpro) qui a écrit à la Fifa "pour lui demander d'autoriser le capitaine du Pérou Paolo Guerrero à participer au Mondial."

Dans un communiqué, le syndicat a expliqué avoir réclamé "une réunion en urgence avec la Fifa" car il considère la sanction "injuste et disproportionnée" dans la mesure où "il a été établi qu'il n'y avait aucune intention de tricher".

Guerrero avait été testé positif à un métabolite de cocaïne, substance inscrite sur la liste des interdictions de l'agence mondiale antidopage, à la suite d'un contrôle effectué après un match des qualifications pour le Mondial-2018 contre l'Argentine, le 5 octobre dernier.

Fin décembre, la Fifa avait annoncé que la suspension d'un an infligée à l'attaquant de Flamengo (Brésil) avait été réduite à six mois et se terminait le 3 mai, ce qui devait lui permettre de disputer le Mondial-2018 en Russie avec le Pérou, qui figure dans le groupe C, celui de la France, de l'Australie et du Danemark.

Mais le joueur de 34 ans avait fait appel fin janvier de cette décision et demandait que la décision de suspension soit annulée et qu'aucune sanction ne lui soit imposée.

L'Agence mondiale antidopage (AMA) avait de son côté fait appel le 19 février et demandait une suspension d'au moins un an.

La semaine dernière, le TAS a annoncé qu'à la suite de ces deux appels, la suspension du joueur était portée de 6 à 14 mois, ce qui prive Guerrero de Coupe du monde.