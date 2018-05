Journée foot-loisir pour les Bleus, au complet

Entre un petit match d'entraînement pour les remplaçants face à des jeunes et le quartier libre de l'après-midi, les Bleus ont connu une journée de relative détente mardi, après plusieurs jours intenses, et sont désormais au complet avec l'arrivée de Raphaël Varane.

Le matin, il s'agissait de récupérer pour les titulaires de la veille, vainqueurs de l'Eire au Stade de France (2-0) pour le premier match de préparation au Mondial-2018. Une rencontre rendue un peu plus éprouvante encore par les trombes d'eau tombées sur la région parisienne.

Ils ont effectué le programme traditionnel d'après-match, entre décrassage, soins, etc. Aucun pépin physique n'était à signaler.

Les joueurs ayant peu ou pas joué lundi soir se sont quant à eux livrés un match de deux fois une demi-heure, contre l'équipe U19 du Paris SG. L'opposition déséquilibrée a débouché sur un score-fleuve logique (5-0).

Ousmane Dembélé (12e, 53e) et Antoine Griezmann (30e, 57e) ont inscrit un doublé chacun, et Florian Thauvin un but (45e), outre trois passes décisives, selon des images diffusées par la Fédération (FFF).

Le troisième gardien des Bleus, Alphonse Areola, évoluait dans les cages des moins de 19 ans, cornaqués notamment par Luis Fernandez, le directeur sportif du centre de formation du PSG.

"En direct de +Clerf+ avec le frérot. La pépite: ça va péter très fort!", a dit l'arrière gauche Benjamin Mendy à propos de Yacine Adli, milieu de 17 ans du PSG et des sélections juvéniles, présent à ses côtés sur cette petite vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.





"Retour au bercail"





Le petit match était disputé à huis clos. Mais les portes du centre technique yvelinois se sont ouvertes l'après-midi: quartier libre pour les joueurs.

Certains en ont profité pour effectuer un joyeux "retour au bercail" francilien, comme l'a dit Paul Pogba sur son compte Instagram, vidéos à l'appui. Le milieu de terrain était accompagné dans sa virée par Griezmann, filmé en train de donner une chaleureuse accolade à la mère de Pogba.

Thauvin, lui, a publié une photo où on le voit à une table de café avec notamment son ex-coéquipier de Marseille Bafetimbi Gomis.

Cette journée axée sur la récupération et la bouffée d'air mentale succédait à plusieurs jours à la charge de travail élevée, de tests physiques en doubles séances d'entraînement.

"On sort d'une période où la charge de travail était importante, mais c'était le moment de le faire", avait assuré Didier Deschamps dimanche à la veille du rendez-vous face aux Irlandais.

Le seul absent à ce match parmi les 23 joueurs convoqués était Varane, qui a rejoint le château ce mardi autour de 20h00.

Le mot d'excuse du défenseur central: il participait à la finale de la Ligue des champions avec le Real Madrid contre Liverpool (3-1), samedi dernier à Kiev. Sa troisième victoire consécutive dans l'épreuve, et sa quatrième C1 personnelle, record pour un joueur français codétenu avec Karim Benzema.

Les Bleus ont encore deux matches de préparation, vendredi contre l'Italie à Nice puis le 9 juin face aux Etats-Unis à Lyon. A la Coupe du monde, ils entreront en lice le 16 juin contre l'Australie, avant d'affronter le Pérou et le Danemark les 21 et 26 juin, au sein du groupe C.