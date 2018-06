Griezmann: "J'adore ce genre de matches"

"On sait que beaucoup de Français nous regardent, ils attendent beaucoup de nous. On essaie de répondre présent. Il y a des jours où c'est moins bien comme contre le Danemark, et d'autres bien meilleurs comme aujourd'hui. (Sur Mbappé) C'est un Kylian comme ça que je veux voir, on sait qu'il fait des différences, crée le penalty, met deux buts. Cela nous fait énormément de bien. (A 2-1) On sait que c'est des moments compliqués, des fois ils étaient supérieurs à nous, des fois on était meilleurs. Il fallait rester soudé. On a une grosse équipe qui va être difficile à battre. J'adore ce genre de matches où soit tu gagnes, soit tu rentres à la maison. Je prends énormément de plaisir."