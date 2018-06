Gareca: la France "a mérité sa victoire"

"Je suis content de ce qu'a donné l'équipe, elle a tout donné sur le terrain. On avait d'autres attentes bien sûr, mais dans l'ensemble je n'ai rien à reprocher à mes gars, hormis le résultat. L'image qu'a donnée le Pérou est positive, en tout cas selon moi. On a rencontré un adversaire qui a mérité sa victoire. On a tout donné, on a eu nos occasions, on a eu la maîtrise du match. Tout cela va beaucoup nous servir, notre intention était de venir et d'être compétitif, et indépendamment du résultat, on a fait de bonnes choses.

Avec le temps, la sélection va en tirer des bénéfices. Le Pérou a un potentiel énorme, avec de bons jeunes, qui ont vécu ce qu'est un Mondial. Je crois que le Pérou, s'il reçoit le soutien qu'il mérite, a beaucoup d'avenir. La France est difficile à prendre, mais le Pérou aussi. Or la France, à la différence d'autres matches que nous avons eus, a eu de la mobilité mais surtout beaucoup de discipline tactique pour contenir le Pérou. Le Pérou a eu plus de dix situations de buts sur les deux matches. Il était difficile de rentrer parce que les Français ont bien défendu. La France était bien fermée, peut-être qu'il nous a manqué un peu de mobilité en attaque. Paolo (Guerrero) a eu un face à face, il ne faut pas s'imaginer qu'on en a beaucoup dans un match de Coupe du monde, mais ça ne nous a pas souri. Il a fait ce qu'il a pu. Il a été arrêté pendant plusieurs mois. Si quelque chose nous fait mal, c'est la ferveur que la sélection a réveillée, et qu'on soit éliminé, sans possibilité de leur offrir un meilleur tournoi. Nous allons tout faire pour gagner le dernier match, bien finir, et que nos supporters puissent crier sur des buts de notre part".