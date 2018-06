F1/GP d'Autriche - Essais libres 3: Vettel devance Hamilton de peu

L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la 3e séance d'essais libres du Grand Prix d'Autriche, 9e manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi sur le Red Bull Ring (4,318 km), à Spielberg.

Vettel a battu de 181/1000 le record du tour établi en qualifications l'an dernier par Valtteri Bottas (Mercedes).

Le leader du championnat, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), pointe à seulement 29/1000 de son rival pour le titre, en ayant lui aussi utilisé des pneus Pirelli ultra-tendres.

Suivent ensuite les deux Finlandais du plateau, Bottas et Kimi Räikkönen (Ferrari), à 134/1000 et 4/10 respectivement.

Les Red Bull du Néerlandais Max Verstappen, soutenu par de très nombreux fans, et de l'Australien Daniel Ricciardo, 5e et 6e chronos, paraissent en retrait, à plus de 7/10 de Vettel.

Le moteur Renault de Verstappen lui a fait faux bond à huit minutes du terme de la séance, en raison d'une anomalie électrique, et sa monoplace est rentrée au stand sur le camion de dépannage.

Romain Grosjean et Kevin Magnusen, 7e et 8e, ont confirmé l'aisance des Haas sur le Red Bull Ring depuis vendredi.

Le Français et le Danois, qui ont tourné une bonne partie de la séance en super-tendres, semblent avoir de belles chances de passer en Q3 cet après-midi, dans le dernier acte des qualifications.

Le Monégasque Charles Leclerc (Sauber), 10e chrono, a connu un problème mécanique en sortant des stands, en toute fin de session, ce qui l'a contraint à s'arrêter sur le bas-côté.

Les pilotes ont pu à nouveau vérifier qu'il ne faisait pas bon approcher de trop près les "saucisses jaunes" qui recouvrent une partie des vibreurs, au risque de subir des dommages.

Le Néo-Zélandais Brendon Hartley a ainsi perdu une partie de l'aileron avant de sa Toro Rosso, qui a peut-être souffert également de suspensions un peu trop dures.



3e séance d'essais libres:

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:04.070

(moyenne: 242,622 km/h)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:04.099

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:04.204

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:04.470

Max Verstappen (NED/Red Bull-Renault) 1:04.791

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1:04.891

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:04.916

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:05.013

Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:05.086

Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:05.219

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:05.228

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:05.264

Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:05.444

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:05.448

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:05.502

Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:05.699

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:05.705

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:05.837

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:06.029

Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) 1:06.318