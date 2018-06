Danny Rose révèle avoir vécu une dépression cette saison

Le défenseur de l'Angleterre Danny Rose a révélé jeudi avoir traversé une dépression cette année et connu plusieurs difficultés personnelles ainsi qu'une longue blessure, et assuré avant le Mondial-2018 s'en être sorti grâce à sa sélection, "sa bouée de sauvetage".

"J'ai traversé une période éprouvante à Tottenham cette saison, a déclaré le latéral gauche âgé de 27 ans. Cela m'a amené à consulter un psychologue et on m'a diagnostiqué une dépression, ce que personne ne sait. Je n'en ai pas parlé à ma mère ou mon père, et ils vont être probablement en colère en lisant cela, mais je l'ai gardé pour moi jusque-là."

Rose a souffert en début de saison d'une blessure à un genou qui l'a contraint à l'opération, mais a également subi plusieurs déboires personnels.

"Mon oncle s'est suicidé alors que j'étais en rééducation, et cela a aussi provoqué la dépression", a expliqué Rose.

"Hors du terrain, il y a eu plusieurs autres incidents: de retour à la maison en août, ma mère a été victime d'insultes racistes à Doncaster (ville natale de Rose, ndlr). Elle était très en colère et contrariée, et après, quelqu'un est venu à la maison et a presque tiré au visage de mon frère - une arme a été tirée chez moi."

Le joueur aux 17 capes a ensuite tenu à remercier le sélectionneur Gareth Southgate, car la sélection d'Angleterre a été "sa bouée de sauvetage" dans le marasme.

"L'Angleterre a été ma bouée de sauvetage, et je ne peux remercier suffisamment l'entraîneur (Southgate) et le staff médical. Ca a été très dur, et le fait que le médecin des Spurs m'a conseillé de voir un autre médecin et un psychologue m'a beaucoup aidé", a-t-il expliqué.