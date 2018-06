COUPE DU MONDE 2018 - SERBIE : MATIC, LA TÊTE AVANT LES JAMBES

A Chelsea, il a laissé quelques beaux souvenirs et quelques regrets à Antonio Conte après son départ. Chez le rival mancunien de José Mourinho, il n’a que des soutiens. Dans le football anglais et plus généralement européen, Nemanja Matic crée le consensus : celui d’un milieu clairvoyant, technique et apte à donner le tempo de sa formation avec merveille, quelques soit l’adversité. En somme, quand lui va bien, tout va bien.

Mais du haut de ses 1m94, le Red Devil n’a pas forcément vécu la saison espérée, puisqu’il a bouclé sa première année à Old Trafford sans trophée au compteur et une place de dauphin en Premier League à 19 points de Manchester City. Mais au contraire d’un Paul Pogba souvent sous le feu de la presse anglaise, l’impression n’a pas bougé concernant le calme régulateur serbe : à bientôt 30 ans (il les aura le 1er août), Matic est un milieu au jeu parfaitement abouti, et certainement le plus bel atout de la Serbie dans cette Coupe du Monde.

Le Brésil pour terminer

Avec le revenant de la Lazio Sergej Milinkovic-Savic, souvent boudé par le passé par l’ancien sélectionneur Slavoljub Muslin, mais aussi Branislav Ivanovic (Zénit) et Aleksandar Kolarov (AS Roma), le milieu des Red Devils doit être le patron des Aigles Blanc en Russie. Le premier match de la sélection, face au Costa Rica, doit servir de tremplin vers les huitièmes de finale, un échelon jamais atteint par le pays dans un Mondial. D’autant que les joueurs des Balkans ont eu la chance au tirage de se voir opposer au Brésil lors du dernier match de poules.

Métronome et leader technique de l’entrejeu, le Serbe (40 sélections / 2 buts), souvent discret hors des terrains, a tout pour faire encore grimper sa cote lors de cette Coupe du Monde. Déjà triple champion d’Angleterre avec Chelsea (2010, 2015, 2017), Matic n’est pas du genre à craquer sous la pression des grands évènements. A 29 ans, il débarque en Russie en pleine forme. La Serbie aura bien besoin de lui pour vivre un été radieux.