COUPE DU MONDE 2018 : MARCELO VISE LA COUR DES GRANDS

Du haut de ses 30 ans et de ses 54 sélections avec la Seleçao, Marcelo peut voir venir. Lui, le latéral tant critiqué à son arrivée à Madrid en provenance de Fluminense il y a plus de 10 ans est devenu au fil des saisons un des hommes providentiels de la Casa Blanca ; au point de faire partie des rares joueurs intouchables du club merengue aux côtés de Sergio Ramos, Luka Modric ou Cristiano Ronaldo. Avec quatre Ligue des Champions (2014, 2016, 2017, 2018), quatre titres de champion d’Espagne (2007, 2008, 2012, 2017) ou encore une Coupe du Roi (2011), le latéral gauche s’est taillé un palmarès long comme le bras en Europe. C’est moins le cas avec l’équipe auriverde.

Avec pour seul trophée une Coupe des Confédérations à son actif (2013), Marcelo n’a pas encore marqué de son empreinte l’histoire de la Seleçao. Depuis ses débuts internationaux en 2006, le natif de Rio de Janeiro a, au contraire, collectionné les déceptions avec en point d’orgue l’humiliation contre l’Allemagne (7-1) en 2014. Quant au dernier titre d’envergure du Brésil, la Copa America 2007, Marcelo n’était pas du voyage. Autant dire que le Mondial russe est l’occasion rêvé pour lui de réparer cette anomalie.

La Russie pour entrer dans la légende

Dans la grande tradition des latéraux brésiliens (Roberto Carlos, Cafu, Djalma Santos, Carlos Alberto, Junior), Marcelo possède un net penchant pour l’attaque et les dédoublements le long de la touche. Ces incessantes montées dans son couloir ont d’ailleurs rendu le Real Madrid souvent létal et offrent un casse-tête tactique rarement résolu par ses adversaires.

Mais il est aussi désormais reconnu comme un bon défenseur et son agressivité sur le porteur de balle en fait depuis quelques années un joueur difficile à éliminer en un contre un. Pour inscrire définitivement son nom dans les livres d’histoire de son pays, le Carioca lui faut maintenant décrocher une étoile avec la formation auriverde avance Cafu. « Marcelo n’est pas encore au niveau des grands joueurs historiques » du Brésil. Pour être aussi importants et influents que Carlos Alberto, Jorginho, Roberto Carlos, Cafu, il faut gagner une Coupe du monde » estimait le champion du monde 1994 et 2002 dans un entretien accordé en mai au journal suisse Le Temps. Pour valider une carrière déjà mémorable, Marcelo sait ce qu’il lui reste à faire.