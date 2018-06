COUPE DU MONDE 2018 : LE MEXIQUE ET L'ORGIE DU JEU

Au Mexique, on y croit fermement. A quoi ? A une place au stade Loujniki de Moscou le 15 juillet prochain ! « Nous pouvons aller en finale » lâchait sans pression le sélectionneur Juan Carlos Osorio fin mai en conférence de presse. Un moyen de mettre en lumière sa formation et d’esquisser, déjà, les traits d’une ambition dévorante à l’orée du Mondial. Du côté des joueurs ? On fait preuve de la même détermination, à commencer par l’un des tauliers de l’équipe, Hector Moreno : « Pour être complètement sincère, mon objectif ultime est de devenir champion du monde. »

Voilà qui est dit. Sauf que ce beau monde a dû faire face à une énorme polémique cette semaine, révélée par la presse du pays. Avant de décoller pour l'Europe, neuf joueurs de la sélection, parmi lesquelles Guillermo Ochoa, les frères Dos Santos, Carlos Salcedo ou Raul Jimenez, auraient participé à une "orgie sexuelle" avec une trentaine de prostitués à Mexico... De quoi gonfler le moral des troupes mexicaines avant le grand saut vers la Russie, où l'équipe espère aller loin.

Il faut avouer que le Mexique, 15ème nation mondiale au classement FIFA, a des arguments à faire valoir. Avec pour commencer plusieurs joueurs bien connus du Vieux Continent, comme Javier Hernandez, Andrés Guardado, Carlos Vela, Guillermo Ochoa et bien sûr le vétéran de 39 ans Rafael Marquez, en route pour disputer son cinquième Mondial, un record égalé. Et depuis sa qualification pour la Coupe du Monde, la formation aztèque a plutôt bien préparé son été russe en battant la Pologne, l’Islande, la Bosnie, l’Ecosse et décroché un nul en Belgique, tout en profitant de l’explosion au plus haut niveau de la pépite de 22 ans du PSV Eindhoven, Hirving Lozano (17 buts en 29 matchs d’Eredivisie).

Facile vainqueur des éliminatoires de la zone Concacaf avec cinq points d’avance sur son dauphin le Costa Rica, l’équipe d’Amérique Centrale ne se déplace jamais pour plaisanter à une Coupe du Monde. Présent sans discontinuer au stade des huitièmes de finale depuis 1994, El Tri n’a en revanche plus atteint les quarts depuis l’édition 1986 organisée à domicile. Un seuil que le Mexique espère enfin atteindre en Russie, où il bataillera au premier tour dans un groupe F assez ouvert avec l’Allemagne, la Suède et la Corée du Sud.

Gardiens : Jesus Corona, Alfredo Talavera, Guillermo Ochoa

Défenseurs : Hugo Ayala, Jesus Gallardo, Miguel Layun, Héctor Moreno, Diego Reyes, Carlos Salcedo

Milieux de terrain : Jonathan Dos Santos, Marco Fabian, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Rafael Marquez

Attaquants : Raul Jiménez, Giovani Dos Santos, Carlos Vela, Javier Hernandez, Jesus Manuel Corona, Oribe Peralta, Javier Aquino, Edson Alvarez, Hirving Lozano