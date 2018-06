Coupe du Monde 2018 - La mise au point de Deschamps

Les trois points et c’est tout… Vainqueur de l’Australie (2-1), samedi, pour son premier match en Russie, l’équipe de France n’en a pas moins présenté un visage inquiétant, semblant autant manquer d’idées que d’envie. La meilleure illustration en a sûrement été le pressing mollasson exercé par les Bleus à la récupération. Ce que n’a d’ailleurs pas manqué de déplorer Didier Deschamps.

La première fois, dès la mi-temps. "Élevez le rythme ! Allez les chercher plus haut et allez-y ensemble !", a ainsi tonné le sélectionneur tricolore à la pause, déçu du pressing effectué jusque-là. Et si l’ancien champion du monde, devant les micros, a fait part de sa retenue habituelle à l’issue de la rencontre, usant de l’euphémisme pour expliquer que "Le fait de les bloquer un peu plus haut aurait été un peu mieux, mais ce n’était pas forcément très bien coordonné". Il s’est montré plus saignant à l’heure du débrief, lundi.

Un cadre du groupe avait ouvert la voie

A en croire L’Equipe, Didier Deschamps n’a pas manqué en effet de fustiger le manque d’investissement défensif de ses troupes, pointant tout spécialement du doigt et sans prendre de gants ses trois attaquants. De quoi d’ailleurs sans doute expliquer les sorties d’Ousmane Dembélé et d’Antoine Griezmann dès la 70e minute. Le Basque leur a ainsi clairement reproché de ne pas avoir respecté les consignes, à savoir monter au pressing lorsque le ballon venait sur les côtés, et plus globalement de ne pas avoir effectué les efforts nécessaires.



Et le sélectionneur tricolore n’a pas été le seul à pointer du doigt ses manquements. Un cadre du groupe avait en effet également pris la parole pour déplorer ce manque de pressing d’ailleurs évoqué sans peine par Blaise Matuidi en conférence de presse. "On a déjà commencé à en discuter entre nous, pour savoir ce que l’on doit mettre en place dans ce genre de confrontations", avait-il assuré.