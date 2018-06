Coupe du Monde 2018 - Espagne : Plus le droit à l’erreur pour De Gea !

La meilleure défense, c’est l’attaque ! Et David de Gea l’a encore prouvé après sa prestation complètement manquée face au Portugal vendredi soir (3-3), et notamment sa boulette sur la frappe de Cristiano Ronaldo juste avant la pause. Un tir de l’attaquant portugais, certes puissant, mais qu’il arrête 99,9 % du temps. D’autant plus qu’il reste sur une nouvelle saison très solide à Manchester United…

« C’est une faute qu’il ne fait pas avec nous à Manchester United, a confirmé son manager, José Mourinho, dans Marca. Il a d’ailleurs été nommé joueur de la saison pour ses performances fantastiques. Mais ça arrive, même aux meilleurs ». Ainsi, les déclarations post-match de De Gea ont été pour le moins incisives : « Si dès qu'un joueur commet une erreur, on doit le remplacer... Moi, je suis très tranquille et prêt pour le prochain match. Un jour, t'es très mauvais et le jour suivant très bon. Je n'ai tué personne. »



Cette énorme erreur de main arrive pourtant quelques jours après celle contre la Suisse en amical au début du mois. Suffisant pour forcer Fernando Hierro, qui a remplacé au dernier moment Julen Lopetegui, à le mettre sur le banc face à l’Iran ce mercredi ? La réponse est négative, sauf pépin de dernière minute. Surtout que la concurrence n’est pas du même niveau qu’en Allemagne par exemple (André ter Stegen est le remplaçant de Manuel Neuer) voire dans une moindre mesure qu’au Brésil avec Alisson et Ederson.

En effet, Pepe Reina, certes encore performant avec Naples cette saison, et le jeune Kepa complètent le trio de portiers ibériques. « C'est l'un des nôtres et comme c'est le cas, nous ne le laisserons pas tomber », a d’ailleurs clamé Hierro, conscient qu’il doit mettre son gardien titulaire dans les meilleures conditions mentales afin qu’il puisse rebondir.



Un nouvel épisode dans une année très mouvementée pour De Gea, qu’on annonce tous les six mois au Real Madrid mais qui aurait déjà donné son accord pour une prolongation de contrat du côté d’Old Trafford. Une prolongation estimée par le Manchester Evening à cinq saisons. Une belle récompense pour celui qui n’a encaissé que 35 buts en 46 matchs toutes compétitions confondues (dont 47,8% de clean sheets et 3,2 arrêts par match, soit 80,6 % d’arrêts selon Opta).

Admiré en Angleterre, le Madrilène de naissance ne sent pas du tout les médias de son pays derrière lui. « Je n’ai pas l’impression d’être soutenu en Espagne, a-t-il également commenté. Mon autocritique est suffisamment dure. J’aurais aimé qu’ils me défendent plus dans un moment difficile de ma vie, mais je suis content d’avoir reçu le soutien du coach et de mes partenaires ». De Gea n’a pas tout perdu…