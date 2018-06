Coupe du Monde 2018 - Colombie : Falcao, la revanche du Tigre

La Colombie l’avait vécu comme un cataclysme. Le 22 janvier 2014, Radamel Falcao se blesse gravement au genou gauche lors d’un seizième de finale de Coupe de France face à Chasselay. Une terrible nouvelle pour les supporters des Cafeteros à quelques mois de la Coupe du Monde au Brésil. De son côté, El Tigre refuse de se résigner et se lance dans une course contre la montre pour tenter d’être prêt pour le Mondial. Finalement, José Pekerman, sélectionneur de la Tricolor, ne prendra aucun risque et ne fera pas appel à Falcao. « C’est le pire jour depuis que je dirige la sélection » avait déclaré Pekerman lors de l'annonce de sa liste. Pour leur retour en Coupe du Monde après 16 ans d’absence, les Colombiens feront sans leur meilleur buteur, alors en pleine bourre (9 buts en 13 matchs lors des éliminatoires). Un crève-cœur pour le joueur de l’AS Monaco qui manquera la belle épopée des Cafeteros, qui se sont hissés pour la première fois de leur histoire en quarts de finale.

Quatre ans plus tard, revoilà Falcao. En pleine forme cette fois-ci, El Tigre s’apprête (enfin) à disputer sa première Coupe du Monde. « Finalement, ce jour est arrivé. Le rêve d’une vie a été retardé pendant un certain temps. Au cours des dernières années, j’ai travaillé pour être présent en Russie. Je remercie Dieu de m’avoir soutenu pendant tout ce temps » a tweeté le joueur ravi et soulagé après l’annonce de la liste des 23 Colombiens.

Une délivrance pour celui qui revient de loin. Car depuis cette sombre année 2014, Radamel Falcao a presque tout vécu. Après deux prêts décevants à Manchester United et Chelsea, l’attaquant fait son retour à Monaco. Sur le Rocher, le Colombien rebondit en réalisant une saison exceptionnelle avec 30 buts en 43 rencontres toutes compétitions confondues. Avec à la clé, un titre de champion de France et une demi-finale de Ligue des Champions. Le moral et la confiance revenus, Falcao démarre un nouvel exercice en fanfare. Il signe 11 buts lors des 7 premières journées de Ligue 1, le tout sur ses 12 premiers tirs cadrés ! Freiné par quelques petits bobos musculaires, l’ancien de l’Atletico termine la saison avec 18 buts et 4 passes décisives en championnat.

Malgré un avenir incertain, le voilà fin prêt pour prendre sa revanche au Mondial. Meilleur buteur de l’histoire des Cafeteros avec 30 réalisations en 73 sélections, Falcao, plus que jamais motivé, devrait être le fer de lance de l’attaque colombienne avec James Rodriguez. Le capitaine de la Tricolor ne s’en cache pas : il veut briller dans cette compétition. Lui qui à 32 ans ne disputera peut-être qu’une seule édition.