COSTA RICA-SERBIE: LES COMPOS PROBABLES

Le Costa Rica évoluera a priori en 5-4-1, avec comme joueurs majeurs le portier du Real Madrid Keylor Navas et le milieu offensif et capitaine de la sélection Bryan Ruiz. Pour la Serbie, le sélectionneur Mladen Krstajic disposera vraisemblablement ses hommes en 4-3-3, avec les expérimentés Aleksander Kolarov et Nemanja Matic dans le onze, pour accompagner l'étoile montante du football serbe, le Laziale Stefan Milinkovic-Savic.

Le onze probable du Costa Rica: Navas - Gonzales, Duarte, Acosta, Gamboa, Oviedo - Guzman, Borges, Ruiz, Bolanos - Urena.

Le onze probable de la Serbie: Stojkovic - Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov - Matic, Milinkovic-Savic, Milvojevic - Tadic, Mitrovic, Kostic.