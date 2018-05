Costa Rica: Marco Urena opéré du visage et incertain pour le Mondial

Urena, 28 ans et titulaire indiscutable depuis le début de saison du Los Angeles FC --2e de la conférence Ouest--, a été blessé dimanche dans un choc lors de la première période du match contre les Seattle Sounders.

Son club a précisé qu'il serait opéré vendredi et qu'il subirait des examens de contrôle dans quatre semaines. En l'état actuel, le LAFC estime que son joueur sera indisponible entre quatre et six semaines.

Le Costa Rica disputera son premier match du Mondial le 17 juin contre la Serbie, dans le cadre du groupe E où figurent également le Brésil et la Suisse