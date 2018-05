C1/Mondial-2018 - Blessure de Salah: la Fédération égyptienne "optimiste"

La Fédération égyptienne de football (EFA) a fait part de son "optimisme" quant à la participation de Mohamed Salah au Mondial-2018 quelques heures après la sortie sur blessure de son joueur vedette samedi lors de la finale de la Ligue des Champions perdue par Liverpool face au real Madrid (3-1).

"Sur la base du diagnostic" fourni à la Fédération, le médecin de la sélection nationale Mohamed Abou al-Ala "a exprimé son optimisme", a twitté l'EFA.

Il s'agit d'une "blessure aux ligaments de l'articultaion de l'épaule", précise la Fédération en s'appuyant sur des informations reçues du club de Liverpool.

Le Pharaon de Liverpool a dû quitter le terrain du stade de Kiev après une demi-heure de jeu, blessé dans une chute avec le défenseur du Real Madrid Sergio Ramos.

L'optimisme de l'EFA tranche avec les déclarations de l'entraîneur des Reds à l'issue du match.

"On a perdu un joueur important et l'Egypte a peut-être perdu un joueur important pour la Coupe du Monde", avait regretté Jürgen Klopp en évoquant une possible blessure à la clavicule.

"Mohamed Salah, si Dieu le veut, (sera) sur la liste finale de la sélection nationale pour la Coupe du monde qui sera annoncée le 4 juin", a voulu rassurer le ministre égyptien de la Jeunesse et du Sport Khaled Abdelaziz, dans un message posté sur Facebook.

La tristesse et la colère se sont emparées des supporters égyptiens après la blessure de Mohamed Salah, érigé en héros national.

L'Egypte, qui dispute sa première Coupe du Monde depuis 1990, débute le Mondial-2018 le 15 juin face à l'Uruguay. Elle est dans le groupe A du pays-hôte, la Russie, qui compte aussi l'Arabie saoudite.