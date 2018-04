Bleu ciel



Pas de but, mais une passe décisive de la part de Fekir: c'est lui qui a récupéré le ballon, remonté le terrain balle au pied et servi Memphis Depay pour l'ouverture du score de Lyon contre Nantes (2-0). Sa 6e passe décisive de la saison en L1. Il aurait pu être à l'origine d'un autre but lorsque son centre a suscité le retourné de Depay repoussé par le gardien adverse sur Traoré qui trouvait la barre. Bref, le capitaine de l'OL a été décisif et dans l'ensemble précieux dans l'animation et la conservation du ballon.





Bleu de travail



Corentin Tolisso n'est plus dans le onze type du Bayern Munich de Jupp Heynckes pour la Ligue des champions depuis le début de l'année: il a joué 22 minutes sur cinq matches à élimination directe.

Cette situation lui permet paradoxalement d'avoir du temps de jeu en Bundesliga, pendant que les cadors récupèrent entre deux rencontres européennes. Samedi, il a joué 90 minutes contre Francfort, faisant office de "grand frère" pour les quatre joueurs du centre de formation alignés lors de cette partie, dont trois débutaient en Bundesliga. Il n'a ni marqué de but ni fait de passe décisive, mais le Bayern s'est imposé 4-1. De bon augure avant la finale de la Coupe d'Allemagne contre ce même Eintracht Francfort le 19 mai.

Les matches se suivent et se ressemblent pour Benjamin Pavard, le défenseur central de Stuttgart. Costaud dans les duels, souverain de la tête, et surtout régulier dans ses performances, le néo-international est efficace mais discret. Cantonné aux tâches défensives dans cette équipe appliquée qui était promue en première division, il ne quitte sa position que pour tenter d'aller parfois mettre sa tête sur les coups de pied arrêtés. Il a participé samedi à la victoire au courage sur la pelouse de Leverkusen (1-0), une équipe pourtant candidate à la Ligue des champions. Le VfB remonte à la 8e place, à deux journées de la fin.

Match discret de Karim Benzema lors de la tranquille victoire du Real Madrid contre Leganés (2-1). Capitaine au sein d'un onze très remanié, l'avant-centre a été à l'origine de l'ouverture du score: sa frappe contrée a été prolongée au fond par Gareth Bale. Pour le reste, il a beaucoup demandé le ballon mais a peiné à accélérer le jeu faute d'automatismes avec les jeunes joueurs qui l'entouraient. A l'heure de jeu, Benzema a cédé sa place, ce qui laisse entendre qu'il était ménagé et qu'il pourrait redevenir titulaire mardi en demi-finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich en profitant de la blessure d'Isco (épaule).

Raphaël Varane, pour sa part, n'était pas dans le groupe, laissé au repos en vue de ce grand rendez-vous européen.

Match successivement de grande qualité puis de grand sacrifice pour Blaise Matuidi lors de la victoire la Juventus sur la pelouse de l'Inter Milan (3-2). En première période, l'ancien Parisien a joué très haut, se retrouvant souvent dans la surface milanaise et servant de menace offensive supplémentaire dans le dispositif de Massimiliano Allegri. Sur le but de Douglas Costa, il saute mais ne touche pas le ballon, ce qui laisse le Brésilien en jeu. Il a aussi marqué un but, cette fois justement annulé pour hors-jeu. En deuxième période, quand la Juve a beaucoup plus souffert, il a couru sans cesse, bouchant les trous et tentant de maintenir son équipe à flots.





Bleu nuit



Monaco n'y arrive décidément pas (0-0 contre le promu Amiens), et Lemar non plus. Positionné dans un premier temps dans l'axe en soutien de Falcao, il a plus joué en percussion que lors de ses dernières sorties, comme à la 12e, la 45e ou la 47e où sa frappe du gauche n'était pas cadrée. Son jeu a toutefois accumulé les approximations (corner en touche à la 11e, centre derrière le but à la 56e ou conduite de balle en touche à la 79e). Replacé latéral gauche à la sortie de Raggi et l'entrée de Sylla, il a eu le mérite d'y croire et d'essayer jusqu'au bout, malgré les sifflets de Louis-II à son encontre.