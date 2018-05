Bendtner, blessé, pourrait manquer le Mondial

L'attaquant danois Nicklas Bendtner, 30 ans, pourrait être privé de Coupe du monde en Russie après une blessure lors d'un match de la ligue norvégienne, dans laquelle il évolue sous les couleurs de Rosenborg.

Bendtner s'est blessé à l'aine dimanche lors de la rencontre Rosenborg-Brann. Il est sorti du terrain en larmes.

"Si un joueur est blessé au moment de partir pour le Mondial, alors il ne vient pas en Russie", a affirmé lundi à la presse le sélectionneur Åge Hareide, sans pour autant exclure complétement la participation de l'international danois qui a longtemps joué à Arsenal et avait marqué un but lors du Mondial-2010.

L'attaquant de Rosenborg "est en train d'être examiné", a précisé Hareide. "Ce n'est jamais bien de se battre contre la montre. On n'a pas beaucoup de temps", a ajouté le sélectionneur.

La sélection danoise a deux matchs de préparation (contre la Suède le 2 juin à Stockholm et contre le Mexique le 9 juin à Copenhague) avant son premier tour dans le groupe C du Mondial, face au Pérou, l'Australie et la France (les 16, 21 et 26 juin).