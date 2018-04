Chelsea rejoint Manchester United en finale

Chelsea s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Angleterre, le 19 mai contre Manchester United, en battant Southampton 2-0, dimanche à Wembley, grâce à ses deux buteurs-maison, Olivier Giroud et Alvaro Morata.

Dès le retour des vestiaires, l'équipe d'Antonio Conte a ouvert le score par Giroud (46e), bien servi par Eden Hazard en pleine surface et auteur d'un joli slalom lui permettant de tromper cinq joueurs de Southampton, gardien compris.

Giroud a conclu ce slalom par un tir de l'extérieur du droit, en déséquilibre, soit son 4e but pour Chelsea depuis son arrivée en janvier. L'attaquant des "Blues" et des Bleus avait déjà été le bourreau des Saints le week-end dernier, en Premier League, lors d'une victoire à l'arraché de Chelsea (3-2). Il avait aussi marqué contre eux en décembre, sous le maillot d'Arsenal.

Les Saints ont eu une belle occasion d'égaliser quand le gardien argentin de Chelsea, Willy Caballero, a laissé échapper un ballon qui a probablement franchi sa ligne de but (72e). Mais l'arbitre a choisi de siffler une charge irrégulière sur le gardien des Blues.

Chelsea aurait pu alourdir le score deux minutes plus tard quand Hazard, intenable, a obligé Alex McCarthy, le gardien de Southampton, à une superbe manchette pour écarter un tir cadré de l'international belge (74e).

Puis Giroud est sorti à la 80e minute, remplacé par Morata. L'Espagnol a aussitôt doublé la mise (82e) de la tête, sa neuvième cette saison, suite à un centre parfait de Cesar Azpilicueta. De quoi assurer définitivement la qualification de Chelsea.

La finale du 19 mai, toujours à Wembley, s'annonce somptueuse entre les deux caïds de la Premier League. Ce sera la 13e finale de FA Cup pour Chelsea et un "remake" de celle de 2007 remportée par les "Blues"... avec José Mourinho aux commandes.

Chelsea n'a plus remporté la FA Cup depuis 2012 et a perdu en finale l'an dernier contre Arsenal. Le club de Roman Abramovitch visera une 8e victoire dans la compétition la plus prestigieuse du football anglais. Ce sera, pour les champions sortants, la dernière chance de remporter un trophée cette saison.