GP de Bahreïn - Vettel (Ferrari) s'impose, Hamilton (Mercedes) 3e

"Une victoire douce-amère". Ce sont les mots de Ferrari sur Twitter pour qualifier le succès de Sebastian Vettel dans le Grand Prix de F1 de Bahreïn dimanche, au cours duquel son coéquipier Kimi Räikkönen a renversé un des mécaniciens de la Scuderia.

Pour sa 200e course, l'Allemand a devancé les Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas et du Britannique Lewis Hamilton, qui était neuvième sur la grille après de ternes qualifications et une pénalité de cinq places en raison d'un changement de boîte de vitesses.

Le vainqueur des deux premiers GP de la saison accroît ainsi son avance en tête du Championnat du monde à 17 points sur Hamilton et 28 sur Bottas.

"Cette journée se termine sur des sentiments mitigés, a réagi Vettel sur le podium, sous les yeux de plusieurs membres de son équipe les larmes aux yeux. J'envoie mes voeux (à notre mécanicien), je sais que nos gars prennent soin de lui."

"Apparemment, il s'agit d'une fracture tibia-péroné, a indiqué la Scuderia sur Twitter après la course. Nos pensées vont à Francesco, sois fort."

L'incident doit désormais être examiné par les commissaires.

Räikkönen était troisième, derrière Vettel et Bottas et devant Hamilton, quand il s'est arrêté pour la seconde fois au stand au 36e tour. Son abandon, après avoir renversé l'un des hommes chargés de changer ses roues, a changé la physionomie de la course.



'Moins une' pour Vettel



Vettel a en effet été contraint d'annuler son deuxième passage au stand et de terminer sur des pneus à la fois plus tendres et plus anciens que ceux de ses deux premiers poursuivants.

Il a logiquement vu Bottas revenir à sa hauteur et lui a résisté dans les deux derniers tours, le Finlandais échouant à 699/1000.

"Quand on m'a dit à quelle allure allait Valtteri, je me suis dit: impossible !", a raconté le quadruple champion du monde. "Je pensais que c'était échec et mat mais j'ai pris soin de mes pneus autant que possible . C'était moins une ! (...) Gagner dans ces conditions est encore meilleur."

"J'ai essayé d'être parfait à chaque tour mais ça n'était pas suffisant", lui a répondu Bottas.

"Je suis heureux", a pour sa part assuré Hamilton, qui a survécu à un accrochage avec le Néerlandais Max Verstappen dans le deuxième tour avant de remonter patiemment vers la tête. "En partant neuvième, il fallait limiter les dégâts."

Cet accrochage a par contre provoqué l'abandon du pilote Red Bull quelques tours plus tard, alors que son coéquipier australien Daniel Ricciardo s'arrêtait lui à cause d'une panne.

Son écurie suspecte un problème électrique au niveau du moteur, a-t-elle fait savoir sur Twitter.



La surprise Gasly



Le +rookie+ français Pierre Gasly (Toro Rosso), a signé la belle surprise du week-end. Dans le top 10 de chaque séance d'essais libres, il était cinquième sur la grille et quatrième à l'arrivée.

Le pilote de 22 ans, qui n'a disputé que sept GP depuis son arrivée en F1 fin 2017, affichait jusque-là comme meilleur résultat une 12e place au Brésil.

"Incroyable, fantastique, incroyable", a-t-il crié à la radio après avoir fait preuve d'un sang-froid remarquable pour inscrire ses tous premiers points.

A noter la présence dans le top 10, comme en Australie il y a quinze jours, des deux McLaren (l'Espagnol Fernando Alonso est septième et le Belge Stoffel Vandoorne huitième).

Le Danois Kevin Magnussen (Haas) est cinquième, l'Allemand Nico Hülkenberg (Renault) sixième, le Suédois Marcus Ericsson (Sauber) neuvième et le Français Esteban Ocon (Force India) dixième.