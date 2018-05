Hamilton le plus rapide

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la 2e séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne, 5e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit de Barcelone-Catalogne (4,655 km) à Montmelo.

Son chrono de 1 min 18 sec 259/1000e reste toutefois 111/1000e moins rapide que celui réalisé par son coéquipier finlandais Valtteri Bottas en fin de matinée.

Alors que Bottas disposait d'une avance conséquente sur la feuille des temps à l'issue de la première séance, les écarts se sont réduits dans l'après-midi.

Et ce sont les Red Bull qui ont tiré leur épingle du jeu. L'Australien Daniel Ricciardo et le Néerlandais Max Verstappen, 2e et 3e de la 2e séance, pointent en effet à 133/1000e et 274/1000e d'Hamilton, en tête du Championnat du monde depuis sa victoire dans le précédent GP, à Bakou (Azerbaïdjan).

Les Ferrari de l'Allemand Sebastian Vettel, qui s'est fait quelques frayeurs en piste, et du Finlandais Kimi Räikkönen, victime d'un problème de moteur à mi-séance, ne se classent que 4e et 6e, à respectivement 326/1000e et 570/1000e.

Le Français Romain Grosjean (Haas) signe le 7e chrono à 1 sec 320/1000, malgré une nouvelle sortie de piste en début de séance qui a limité son temps de roulage.

Son coéquipier danois Kevin Magnussen le talonne sur la feuille des temps, à 1 sec 384/1000e d'Hamilton.

Derrière celui-ci, les McLaren et les Force India semblent faire jeu égal. Comme le matin, ce sont les Williams qui ferment la marche.