Ferrari en première ligne, Hamilton en cinquième

Huit places, c'est l'écart qui séparera l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), qui a pris samedi la pole position du Grand Prix de F1 de Bahreïn, de son rival britannique Lewis Hamilton (Mercedes), neuvième sur la grille de départ dimanche.

Le leader au Championnat du monde, après une victoire chanceuse dans le premier GP de la saison il y a quinze jours en Australie, a signé un superbe dernier tour en qualifications pour chiper la position de pointe à son coéquipier finlandais Kimi Räikkönen, avec qui il partagera la première ligne.

"C'était un tour de lion. c'était vraiment intense", s'est-t-il félicité, après avoir offert à la Scuderia sa première pole sur le circuit de Sakhir depuis Felipe Massa en 2007.

Mais être en pointe à Bahreïn n'augure pas d'une victoire, loin de là: en quatorze GP, le poleman ne s'est imposé qu'à cinq reprises.

Vettel, quoi que tout sourire à la veille de prendre son 200e départ, reste donc prudent. "C'est une longue, longue course ici, il ne sera pas facile de préserver les pneus", a-t-il rappelé à peine descendu de sa voiture.

"Mon dernier tour était loin d'être idéal avec le trafic" sur la piste, a regretté Räikkönen. "Mais que pouvais-je faire ? C'est demain le plus important, c'est là qu'on prend les points."

Hamilton était loin, lui, de la maestria dont il avait fait preuve à Melbourne pour s'offrir la première pole de la saison avec plus de six dixièmes de seconde d'avance sur son premier poursuivant.

Samedi, il n'a pu faire mieux que le quatrième temps de la Q3, derrière son coéquipier finlandais Valtteri Bottas. Et une pénalité pour un changement de boîte de vitesses le condamne à reculer de cinq places encore.



"Jouer avec la stratégie"



"Ca ne sera pas facile mais je vais faire tout mon possible", a réagi le champion du monde en titre. "Je n'ai pas été capable de tirer plus de mes pneus neufs à la fin et les Ferrari étaient vraiment les plus rapides."

"Il y aura des chances à jouer avec la stratégie et je vais tirer toute la performance et la force possible de la voiture", promet-il.

"Nous avons été en retrait depuis le début du week-end, il va falloir comprendre ce qui ne va pas", a pour sa part exhorté Bottas.

Lui et l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull), avec qui il partagera la deuxième ligne, ont une carte à jouer: Fernando Alonso en 2006 et Jenson Button en 2009 se sont imposés en partant quatrièmes.

La troisième ligne de ce GP accueillera un invité surprise: le Français Pierre Gasly. Pour ses septièmes qualifications, le pilote Toro Rosso signe son meilleur résultat, après avoir figuré dans le top 10 de chacune des trois séances d'essais.

Les deux autres Français, Esteban Ocon (Force India) et Romain Grosjean (Haas), partiront huitième et seizième.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a lui connu des qualifications contrariées. Il a perdu le contrôle de sa monoplace pour venir heurter une barrière lors de la première session (Q1) et s'élancera de la quinzième position.

Le départ de la course sera donné à la tombée de la nuit dimanche, à 18h10 locales (15h10 GMT).