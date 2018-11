Coupe de la Ligue - 1/8 finale: le PSG, quintuple tenant, ira à Orléans

Les Orléanais, dont le manager Antar Yahia s'est dit plutôt satisfait après l'annonce de ce match de prestige, auront fort à faire face à une équipe qui a remporté toutes ses rencontres de Ligue 1 jusqu'ici.

Lorient et Le Havre, les deux autres clubs de Ligue 2 encore en lice, affronteront également des équipes de l'élite. Les Lorientais iront à Monaco tandis que les Havrais recevront le vainqueur de la rencontre Nîmes - Saint-Etienne, qui avait été reportée à cause du mauvais temps et qui aura lieu le 27 novembre.

La finale de la Coupe de la Ligue aura lieu à Lille, au stade Pierre-Mauroy.



Tirage au sort des 8e de finale (18 et 19 décembre):



Marseille - Strasbourg

Nice - Guingamp

Monaco - Lorient (L2)

Rennes - Nantes

Orléans (L2) - Paris SG

Le Havre (L2) - Nîmes ou Saint-Etienne

Amiens - Lyon

Dijon - Bordeaux