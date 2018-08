Coupe de la Ligue anglaise/2e tour: Newcastle sorti par Nottingham Forest

Nottingham Forest, double vainqueur de Ligue des champions (1979, 1980) mais qui évolue en deuxième division anglaise depuis dix ans, a éliminé Newcastle 3 à 1, mercredi, au 2e tour de la Coupe de la Ligue anglaise.

Newcastle, entrainé par Rafael Benitez, devient ainsi le 4e club de Premier League à quitter la compétition après Brighton, Cardiff et Huddersfield mardi. Nottingham menait 1-0 depuis la 2e minute et l'ouverture du score par Daryl Murphy avant d'être rejoint au début du temps additionnel (90+2). Mais deux buts coup sur coup de Matty Cash et Gil Dias ont assuré la place de Forest au 3e tour.

De son côté, Watford, surprenant 4e du Championnat d'Angleterre à égalité de points (9 en 3 matches) avec Liverpool, Tottenham et Chelsea, a fait respecter son rang en allant l'emporter 2-0 à Reading, alors qu'Everton n'a pas eu à forcer son talent devant Rotherham (D2) sur lequel il l'a emporté 3-1, grâce notamment à un doublé de Dominic Calvert-Lewin.

Principaux résultats du 2e tour

Mardi:

Swansea (D2) - Crystal Palace 0-1

Wimbledon (D3) - West Ham 1-3

Bournemouth - Milton Keynes (D4) 3-0

Brighton - Southampton 0-1

Cardiff - Norwich (D2) 1-3

Fulham - Exeter City (D4) 2-0

Leicester - Fleetwood (D3) 4-0

Sheffield Wednesday (D2) - Wolverhampton 0-2

Stoke City (D2) - Huddersfield 2-0

Mercredi:

Everton - Rotherham (D2) 3-1

Nottingham Forest (D2) - Newcastle 3-1

Reading (D2) - Watford 0-2