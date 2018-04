L'Espagne, menée 2-1 par l'Allemagne, se voue à Nadal

L'Espagne s'en remet à Rafael Nadal: vaincue samedi dans le double, l'équipe espagnole est menée 2-1 par l'Allemagne en quart de Coupe Davis et son destin est suspendu à la raquette du N.1 mondial, dos au mur dimanche face au jeune Alexander Zverev (N.4).

Sur la terre battue de Valence, la paire espagnole composée de Marc Lopez et Feliciano Lopez a livré une bataille acharnée contre Tim Pütz et Jan-Lennard Struff. Mais ce sont les Allemands qui se sont imposés en cinq sets 6-3 6-4 3-6 6-7 (4/7) et 7-5 au bout d'un marathon très indécis de 4 heures et 35 minutes.

La paire allemande a mené deux sets à rien, elle est passée à deux points du match dans la troisième manche avant de laisser les Espagnols égaliser. Et dans un cinquième set électrique, un ultime break à 5-5 a permis aux Allemands de servir victorieusement pour le match.

Au passage, Pütz, 120e joueur mondial en simple, et Struff, N.60, ont montré une grande solidité dans les moments-clés, malgré la chaude ambiance des arènes de Valence. Et ils ont parfaitement profité de la fébrilité espagnole: seulement 2 balles de break converties sur 20 obtenues par les deux homonymes Lopez!

"C'est vraiment dommage de ne pas avoir apporté ce point à l'équipe après avoir réussi le plus difficile, revenir dans un match qui était très mal engagé, a pesté Feliciano Lopez. C'est le tennis. Nous avons eu beaucoup d'opportunités que nous n'avons pas su saisir."

Match couperet Nadal-Zverev

Bref, tout est désormais entre les mains de Nadal, qui devra sauver son équipe dans un choc très attendu face à la valeur montante Zverev, en attendant un éventuel cinquième match décisif en cas d'égalisation espagnole.

Le Majorquin, présent en tribune pour encourager ses partenaires, a beaucoup donné de la voix samedi. Il va désormais devoir payer de sa personne: après deux mois d'absence sur blessure, après son retour victorieux à la compétition vendredi contre Philipp Kohlschreiber, Nadal (31 ans) est déjà confronté à un match couperet qui doit véritablement lancer sa saison sur terre battue.

Et une défaite éliminatoire contre Zverev (20 ans), qu'il a toujours battu en trois confrontations, ne serait pas le meilleur moyen de rêver d'un onzième Roland-Garros dans quelques semaines...

Le capitaine espagnol Sergi Bruguera, lui, a dit croire au sursaut de son équipe dans un dimanche décisif. "J'ai une foi aveugle dans tous mes joueurs, ils sont formidables", a-t-il lancé