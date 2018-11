Coupe Davis - A l'aube du tirage, "une sélection pas simple"

A quelques heures du tirage au sort de la finale de la Coupe Davis, prévu jeudi, l'incertitude plane toujours sur l'identité des joueurs qui seront alignés vendredi par le capitaine Français Yannick Noah pour affronter la Croatie, "une sélection pas simple" de l'aveu même du staff.

Le nouveau règlement instauré cette saison permet de sélectionner cinq joueurs, et non plus quatre, donc Noah n'aura pas à écarter un joueur jeudi, comme l'an passé. Il devra simplement en choisir deux pour disputer les premiers simples de vendredi et pourra décider de changer son duo pour les rencontres de dimanche.

Si le choix de la paire de double ne semble plus faire de doute - Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut forment un des meilleurs duos de la planète -, il n'en va pas de même pour les simples.

"C'est vrai que c'est une sélection qui n'est pas simple, a souligné Cédric Pioline, le capitaine-adjoint. Maintenant, la donnée différente, c'est qu'on a une équipe à cinq joueurs. Celui qui sera sorti le vendredi, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas là le dimanche non plus."

Entre le manque de confiance du N.1 Lucas Pouille et l'incertitude sur l'état de forme du taulier Jo-Wilfried Tsonga, revenu sur le circuit il y a deux mois après une opération au genou gauche, le choix de Noah ne sera pas facile car Jérémy Chardy, qui est très à l'aise sur terre battue, reste une alternative crédible. De plus, le Palois est invaincu en cinq rencontres de Coupe Davis sur terre battue indoor.

Tsonga, qui avait écourté son entraînement mardi "par précaution" en raison d'une "épaule un peu rouillée", s'est entraîné plus d'une heure mercredi. Face à Pouille, le Manceau n'a pas hésité à lâcher ses coups et à servir très fort, ce qui est plutôt bon signe. Les doutes sont-ils levés pour autant ? "Ca a l'air", a estimé Pioline.

"Pour des raisons assez différentes, ils (les trois joueurs de simple, ndlr) n'ont pas forcément fait des saisons incroyables, a reconnu l'adjoint. Je pense que le capitaine va beaucoup s'appuyer sur ce qu'on a vu depuis 10 jours en termes d'entraînement et de volume" pour arrêter son choix.

Alors que le suspense prendra fin officiellement jeudi midi, peu avant le tirage au sort fixé à 12h30, les joueurs, eux, devraient être informés dès mercredi soir de la composition de l'équipe selon le capitaine-adjoint des Bleus.