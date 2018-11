Le RB Leipzig, probant vainqueur du Bayer Leverskusen dimanche 3-0, et l'Eintracht Francfort, dominant devant Schalke sur le même score, ont doublé le Bayern Munich, sextuple champion en titre désormais seulement 5e de Bundesliga après sa défaite à Dortmund (3-2) samedi dans le Klassiker lors de la 11e journée.

Avec un doublé de Yussuf Poulsen et un but de Lukas Klostermann, le RB a vite oublié la défaite de jeudi sur le terrain du Celtic Glasgow (2-1) en Ligue Europa, avec cette 6e victoire de la saison en Bundesliga qui maintient le RB invaincu depuis le 26 août en championnat.

"Si nous continuons à jouer comme ça, cela ne sera pas facile de marquer contre nous", s'est satisfait l'entraîneur Ralf Rangnick.

Avec 22 points, Leipzig revient à cinq longueurs du Borussia Dortmund, et à un point de Mönchengladbach.

Leipzig est désormais talonné par l'Eintracht (20 pts), l'équipe en forme du moment, qui n'a plus perdu en championnat depuis fin septembre et caracole en tête de son groupe de Ligue Europa devant la Lazio Rome et l'Olympique de Marseille.

Contre Schalke, le jeune Serbe Luka Jovic (20 ans) a encore frappé un grand coup, avec un doublé qui porte son total à 9 buts en 9 matches de Bundesliga cette saison. Le Français Sébastien Haller a lui aussi encore marqué, son 8e but cette saison. Cela fait d'ailleurs six matches consécutifs toutes compétitions confondues qu'il trouve le chemin des filets.

Le Bayern n'a que 20 points, après avoir encaissé une 3e défaite cette saison samedi (3-2), alors qu'il menait pourtant 2-1 au Signal Iduna Park grâce à un doublé de Robert Lewandowski.