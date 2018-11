Munich coule à 9 pts du leader Dortmund

Ou s'arrêtera la dégringolade du Bayern Munich? Tenu en échec à domicile samedi 3-3 par l'avant-dernier Düsseldorf, dont l'attaquant belge Dodi Lukebakio a réussi un triplé, le champion en titre est désormais à 9 points du leader Dortmund, vainqueur à l'extérieur 2-1 à Mayence.

Le Borussia compte provisoirement sept points d'avance sur son second Francfort, également vainqueur en déplacement 3-1 à Augsbourg, mais Mönchengladbach, qui reçoit dimanche Hanovre, reviendra à quatre points en cas de victoire. Munich reste 5e. Seuls les quatre premiers seront qualifiés en fin de saison pour la Ligue des champions.

Dans la tempête depuis octobre, le Bayern Munich a subi une nouvelle humiliation, contre un adversaire qu'il a pourtant dominé dans le jeu de la tête et des épaules, et qui a arraché l'égalisation dans le temps additionnel.

Deux semaines après la défaite dans le "Klassiker" à Dortmund, le patron du club Karl-Heinz Rummenigge avait remis la pression, dans l'espoir de stopper l'actuelle série noire: "Le temps est maintenant venu pour l'équipe de retrouver le chemin du succès. L'équipe et l'entraîneur ont le devoir de faire en sorte de regagner le terrain perdu", avait-il martelé.

Düsseldorf, avant-dernier et relégable, semblait le sparring-partner parfait pour engranger un peu de confiance et ne pas laisser Dortmund prendre le large. Les Bavarois ont d'ailleurs cru se mettre à l'abri, en menant 2-0 dès la 20e minute, par des buts de Niklas Süle (17e) et Thomas Müller (20e).

Mais le Bayern a été incapable de tuer le match, et a laissé Düsseldorf revenir deux fois dans le jeu, à 2-1 d'abord, puis à 3-2, avant que Lukebakio ne frappe pour la troisième fois dans le temps additionnel (90+3). Le doublé de Müller, en panne de buts depuis longtemps, sera une bien maigre consolation.

Dortmund marche sur l'eau

Les deux derniers buts encaissés par le "Rekordmeister" illustrent impitoyablement le mal qui le ronge actuellement: un attaquant lancé en profondeur en contre dans le dos de la défense, un défenseur central -- Niklas Süle en l'occurrence -- pris de vitesse, et un attaquant qui vient battre Neuer en un contre un.

Munich n'a plus gagné en Bundesliga depuis le 27 octobre (2-1 à Mayence) et compte, sur ses huit derniers matches, seulement deux victoires pour trois défaites et trois nuls.

Pendant ce temps, le Borussia Dortmund et son coach Lucien Favre continuent de marcher sur l'eau. Face à un adversaire très combattif jusqu'à la dernière seconde, les Noir et Jaune ont dominé le début de match avant de laisser Mayence prendre confiance.

Les deux équipes ont eu leurs chances, mais le score était toujours de 0-0 lorsque Favre a fait entrer à la 64e minute son joker de luxe Paco Alcacer, l'ex-Barcelonais qui vient de signer jusqu'en 2023 pour le Borussia. L'Espagnol a marqué après 150 secondes de jeu, sur un service de son capitaine Marco Reus (1-0, 66e). En 261 minutes de jeu cette saison en championnat, il a marqué 9 fois, soit un but toutes les 29 minutes!

Mayence est revenu quatre minutes plus tard, mais c'est l'arrière latéral de Dortmund, Lukasz Piszczek, qui a donné la victoire aux siens d'un superbe tir dans la lucarne des 16 mètres. A noter encore un énorme match en défense centrale du Français de 19 ans Dan-Axel Zagadou, qui s'impose en cette fin d'année comme l'un des tous meilleurs défenseurs de Bundesliga.