Leipzig punit Berlin et monte sur le podium

Avec 19 points, Leipzig est à cinq points du leader Dortmund et à un point du Bayern Munich.

Mönchengladbach et Brême, qui comptent 17 points et jouent dimanche, peuvent encore lui passer devant.

L'avant-centre de l'équipe d'Allemagne Timo Werner a ouvert la marque en reprenant un ballon cafouillé par la défense dès la 7e minute. Il a doublé la mise à la 53e, en battant de près le gardien berlinois Rune Jarstein après une belle ouverture du Portugais Bruma.

Le Brésilien Matheus Cunha a enfoncé le clou à la 75e minute.

Les deux équipes étaient à égalité de points au coup d'envoi et l'on s'attendait à une confrontation équilibrée, dont le vainqueur resterait accroché au wagon de tête qui lutte pour les quatre places qualificatives pour la Ligue des champions.

Mais Leipzig a nettement dominé la partie et aurait pu infliger une correction plus lourde au Hertha si Jarstein n'avait pas longtemps maintenu son équipe dans le match, jusqu'au deuxième but.

"La seule chose que nous avons manqué, c'est de tuer le match plus tôt mais, pendant 75 minutes, nous avons été la meilleure équipe", a analysé l'entraîneur de Leipzig Ralf Rangnick, très satisfait.

Le Hertha, auteur d'un bon début de saison, a étonnement manqué d'agressivité et de présence dans les duels. Les Berlinois sont provisoirement 8e.