Le Bayern joue pour le titre à Augsbourg

Mais la 29e journée de Bundesliga propose d'autres chocs décisifs dans le sprint final pour les places en Ligue des champions.

Voici les cinq matches à ne pas manquer ce week-end:

Chronique d'un sacre annoncé





Augsbourg-Munich: Même s'il n'y a plus aucun suspense depuis plusieurs semaines, les Bavarois doivent encore valider leur 28e titre de champion, le sixième consécutif. Ce sera chose faite samedi en cas de succès à Augsbourg.

"C'est très clairement notre but", a prévenu Mats Hummels, "nous voulons décrocher le titre samedi, et de préférence avec une victoire". Théoriquement en effet, si Schalke perd à Hambourg, Munich serait champion même avec une défaite.

Encore en course pour la coupe et surtout la Ligue des champions, le Bayern de Hummels veut surtout "garder le rythme", qui lui a permis d'écraser Dortmund 6-0 samedi dernier et de l'emporter dans la foulée à Séville 2-1 en quart-de-finale aller de Ligue des champions mardi.



Schalke: "On en rêve tous"



Hambourg-Schalke: Les hommes du jeune coach Domenico Tedesco n'auront sans doute aucune pitié pour Hambourg, monument du football allemand en perdition. Le HSV, qui n'est jamais descendu en deuxième division depuis la création de la Bundesliga en 1963, est bon dernier et, à six journées de la fin, ses 7 points de retard sur le barragiste le condamnent presque à coup sûr.

Schalke en revanche est l'équipe surprise de la saison, actuellement deuxième. Avec six victoires consécutives et 462 minutes sans encaisser un but (séries en cours), le club n'a jamais été aussi près d'une qualification en Ligue des champions, qu'il n'a plus disputée depuis 2014/2015. "On en rêve tous", a admis l'attaquant international suisse Breel Embolo.



Dortmund sur la corde raide



Dortmund-Stuttgart: Troisième, le Borussia est en bonne position pour finir dans le dernier carré. Mais aura-t-il digéré l'humiliation subie à Munich la semaine dernière. "C'est un résultat qui laisse forcément des traces", a convenu l'entraîneur Peter Stöger, "mais notre but reste la qualification directe pour la Ligue des champions".

La pression est énorme sur les Noir et Jaune, très loin de leurs ambitions cette saison, et qui continuent d'alterner le bon et le médiocre. Rater la qualification pour la compétition reine serait un choc pour le club, psychologique mais aussi et surtout financier.

Les dirigeants songent à se séparer de Stöger en fin de saison. Arrivé en décembre pour sauver une équipe à la débâcle, il n'est pas parvenu à lui rendre son lustre passé. Le club a engagé son ancien joueur et entraîneur Matthias Sammer comme "conseiller", et la presse parle d'un écrémage dans l'effectif, où certains joueurs semblent avoir oublié en quoi consiste la discipline du très haut niveau.



Leipzig joue sa peau



Leipzig-Leverkusen: Vainqueur de Marseille 1-0 jeudi en quart de finale aller d'Europa League, Leipzig devra se reconcentrer totalement sur la Bundesliga lundi soir pour recevoir Leverkusen.

Le RB est 4e avec 46 points, mais Leverkusen suit à un point seulement! Ne pas jouer la C1 ne serait pas un drame, mais certainement une cruelle déception et un coup de frein pour la jeune et ambitieuse troupe mise en place par Red Bull, arrivée en première division la saison dernière seulement.





Prétendants en embuscade



Francfort-Hoffenheim. Ces deux-là, qui se rencontrent dimanche, sont discrètement installés aux 6e et 7e place. Mais Francfort est à un point de la quatrième place, et Hoffenheim à quatre seulement. Francfort peut profiter de faux pas des équipes de tête pour revenir dans le carré magique. Hoffenheim reviendra dans la course en cas de victoire.