Dortmund bat le Bayern Munich 3-2 et prend sept points d'avance

Une victoire haletante et sept points d'avance sur son grand rival: La journée de samedi a souri au Borussia Dortmund, qui fait désormais cavalier seul en tête du Championnat d'Allemagne après son succès 3-2 face au Bayern Munich.

Marco Reus (49e sp, 67e) et Paco Alcacer (73e) ont répondu au doublé de Robert Lewandowski (26e, 52) et permettent au Borussia de compter quatre longueurs d'avance sur Mönchengladbach, deuxième après sa victoire devant Brême (3-1). Le Bayern, lui, est désormais 3e, trois points plus loin et s'enfonce dans la crise.