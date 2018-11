Bayern: la presse allemande évoque Wenger ou Zidane pour remplacer Kovac

Par AFP November 26, 2018 15:15 Les Français Arsène Wenger et Zinédine Zidane sont les noms les plus évoqués lundi par la presse allemande, qui spécule sur une prochaine éviction de l'entraîneur du Bayern Munich, Niko Kovac, et s'interroge sur son possible successeur.