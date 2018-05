Allemagne - L'entraîneur de Leipzig Hasenhüttl quitte le club

Par AFP May 16, 2018 15:39 L'entraîneur autrichien du RB Leipzig Ralph Hasenhüttl a demandé à quitter ses fonctions et ne sera plus sur le banc la saison prochaine, a annoncé le club allemand, 6e de la Bundesliga cette saison.