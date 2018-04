NBA - San Antonio, une saison à oublier, une intersaison à ne pas rater

La longue et éprouvante saison 2017-18 de San Antonio a pris fin mardi dès le 1er tour des play-offs: surclassés par Golden State (4-1), les Spurs, vieillissants, ne peuvent pas rater leur intersaison, sous peine de dilapider l'héritage de 21 saisons au sommet.

-LA FIN D'UN CYCLE?

Ce n'est pas la première fois depuis le début de l'ère Gregg Popovich en 1996 que San Antonio mord la poussière dès le 1er tour. C'était déjà arrivé en 2000 et 2015, les Spurs étaient même lors de ces deux saisons les champions sortants.

Mais l'exercice 2017-18 marque un tournant à bien des égards: avec 47 victoires et 35 défaites ou un bilan négatif en déplacement (14 v-27 d), c'est d'un point vue statistique la pire saison des Spurs cuvée Popovich.

Pour la première fois depuis 1997, la franchise texane, modèle ultime de stabilité, a même semblé en danger de ne pas décrocher son billet pour la phase finale du Championnat NBA.

- LE MYSTERE KAWHI LEONARD

L'absence d'un seul joueur n'explique pas les difficultés de toute une saison, mais sans son meilleur marqueur (25,5 pts par match en 2016-17), San Antonio a manqué de souffle.

L'ailier, élu meilleur défenseur de NBA en 2015 et 2016, n'a disputé que neuf matches, le dernier en janvier, à cause d'une mystérieuse blessure à une cuisse.

Son retour était espéré pour la fin de saison régulière, l'encadrement médical des Spurs avait donné son feu vert, mais les médecins qu'il a consultés à New York, lui ont déconseillé de rejouer.

Les dirigeants de San Antonio sont tombés de haut avec celui qu'ils voyaient comme un nouveau Tim Duncan, travailleur, taiseux et fidèle.

A 26 ans, Leonard qui a agacé par son attitude Popovich et plusieurs de ses coéquipiers, peut signer en juillet prochain un méga-contrat de 219 millions de dollars sur cinq ans s'il reste à San Antonio, ramené à 200 millions s'il change d'air.

Malgré ses blessures à répétition, les prétendants seront nombreux, dont, pourquoi pas, San Antonio: l'été dernier, LaMarcus Aldridge avait demandé à être échangé, avant de vider son sac face à Popovich qui ne l'a pas non plus ménagé. Résultat, Aldridge a réalisé sa meilleure saison NBA avec 23,1 points et 8,5 rebonds par match.

. UN EFFECTIF ET UN STYLE VIEILLISSANTS

Seul Cleveland affichait une moyenne d'âge plus élevé que San Antonio cette saison (28 ans), mais ce chiffre est trompeur. Aux côtés des "vétérans" comme Manu Ginobili (40 ans), Pau Gasol (37 ans) et Tony Parker (35 ans), Dejounte Murray qui a succédé à Parker, de retour de la plus grave blessure de sa carrière, au poste de meneur n'a que 21 ans et Kyle Anderson 24 ans.

Si Ginobili décidera d'ici juin de repartir ou non pour une dernière saison, Gasol est sous contrat jusqu'en 2020 et Parker, en fin de contrat, rêve de finir sa carrière sous le maillot de l'équipe avec qui il a remporté quatre titres NBA.

Plus que leur âge, ces Spurs ont montré leurs limites dans une NBA engagée dans une course effrénée aux paniers à trois points et dominée par les "super teams", ces équipes articulées autour de deux, voire trois stars, comme Houston et Golden State.

UN DUO D'EXPÉRIENCE

Ce n'est pas pour rien que San Antonio est présentée depuis deux décennies comme la franchise de référence en matière de gestion de son effectif et des contrats.

Popovich --qui a perdu son épouse la semaine dernière et qui a manqué les trois derniers matches de son équipe-- et l'influent R.C. Buford, en poste depuis 1997, vont avoir un été studieux.

Ils ne vont pas miser sur une superstar du type LeBron James qui ne colle pas vraiment avec la philosophie maison, mais vont tenter de dénicher un nouveau Tim Duncan ou Kawhi Leonard.

La Draft 2018 en juin ne devrait pas les y aider avec les 18e et 49e choix, mais ils sont passés maîtres dans l'art de rebondir et de surprendre...