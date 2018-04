Subscribe to beIN SPORTS to access the world's biggest names in the best leagues

Bundesliga

LaLiga

Serie A

UEFA Europa League

WTA tennis

MLS

EFL

Turkish Super Lig

Argentine SuperLiga

Monday 9 April

LaLiga: Real Madrid v Atletico Madrid, 12.15am AEST beIN 2

Ligue 1: Metz v Lyon, 1am AEST beIN SPORTS CONNECT

Turkish Super Lig: Fenerbahce v Osmanlispor, 2am AEST beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Frankfurt v Hoffenheim, 2am AEST, beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Udinese v Lazio, 2am AEST beIN 1

LaLiga: Real Sociedad v Girona, 2.30am AEST beIN 2

WTA: Charleston Day 7, 3am AEST beIN 3

LaLiga: Valencia v Espanyol, 4.45am AEST beIN 2

Serie A: AC Milan v Sassuolo, 4.45am AEST beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Marseille v Montpellier, 5am AEST beIN 1

Davis Cup: USA v Belgium, 5am AEST beIN SPORTS CONNECT

Argentine SuperLiga: Tallares v Independiente, 6.45 AEST, beIN SPORTS CONNECT

Davis Cup: USA v Belgium, 7.30am AEST beIN 1

WTA: Monterrey Day 7, 7.30am AEST beIN 3

Argentine SuperLiga: Racing v River, 9am AEST, beIN SPORTS CONNECT

MLS: LA Galaxy v Kansas, 11.25am AEST beIN 1

Tuesday 10 April

Turkish Super Lig: Genclerbirligi v Galatasaray, 3am AEST, beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: RB Leipzig v Bayer Leverkusen, 4.30am AEST, beIN 1

LaLiga: Villarreal v Athletic Bilbao, 5am AEST, beIN 2

Wednesday 11 April

EFL: Aston Villa v Cardiff City, 4.45am AEST, beIN 2

UEFA Champions League: Manchester City v Liverpool, 4.45am AEST, beIN 1

UEFA Champions League: Roma v Barcelona, 4.45am AEST, beIN 3

Thursday 12 April

EFL: Wolves v Derby, 4.45am AEST, beIN 2

UEFA Champions League: Real Madrid v Juventus, 4.45am AEST, beIN 1

UEFA Champions League: Bayern Munich v Sevilla, 4.45am AEST, beIN 3

MLS: New York City FC v Real Salt Lake, 9.10am AEST beIN 3

WTA: Lugano Day 1, 7pm AEST beIN 3

Friday 13 April

WTA: Bogota Day 1, 1am AEST beIN SPORTS CONNECT

League One: Bradford v Shrewsbury, 4.45am AEST beIN SPORTS CONNECT

UEFA Europa League: CSKA Moscow v Arsenal, 5.05am AEST, beIN 1

UEFA Europa League: Sporting CP v Atletico Madrid, 5.05am AEST, beIN 2

UEFA Europa League: Marseille v RB Leipzig, 5.05am AEST, beIN 3

UEFA Europa League: Salzburg v Lazio, 5.05am AEST, beIN SPORTS CONNECT

WTA: Lugano Day 2, 7pm AEST beIN 3

UEFA Europa League: Semi-final draw, 8pm AEST beIN 1

UEFA Champions League: Semi-final draw, 9pm AEST beIN 1

Saturday 14 April

WTA: Bogota Day 2, 1am AEST beIN SPORTS CONNECT

WTA: Lugano Day 2, 1.30am AEST beIN 3

Turkish Super Lig: Blediyespor v Besiktas, 3am AEST, beIN SPORTS CONNECT

WTA: Bogota Day 2, 3am AEST beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Wolfsburg v Augsburg, 4.30am AEST, beIN 1

EFL: Aston Villa v Leeds, 4.45am AEST, beIN 2

Ligue 1: Angers v Nice, 4.45am AEST, beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Girona v Real Betis, 5am AEST, beIN SPORTS CONNECT

WTA: Bogota Day 2, 7am AEST beIN 3

MLS: Vancouver v LAFC, 12pm AEST beIN 1

LaLiga: Sevilla v Villarreal, 9pm AEST, beIN 1

Scottish Cup semi-final: Motherwell v Aberdeen, 9.15pm AEST beIN 2

WTA: Lugano Day 3, 10pm AEST beIN 3

Serie A: Cagliari v Udinese, 11pm AEST, beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Leverkusen v Frankfurt, 11.30pm AEST, beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Hoffenheim v Hamburg, 11.30pm AEST, beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Hertha Berlin v Cologne, 11.30pm AEST, beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Stuttgart v Hannover, 11.30pm AEST, beIN SPORTS CONNECT

Sunday 15 April

EFL: Middlesbrough v Bristol City, 12am AEST, beIN 2

LaLiga: Barcelona v Valencia, 12.15am AEST beIN 1

Ligue 1: Lyon v Amiens, 1am AEST beIN SPORTS CONNECT

WTA: Bogota Day 3, 1am AEST beIN SPORTS CONNECT

Turkish Super Lig: Sivasspor v Fenerbahce, 2am AEST beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Chievo v Torino, 2am AEST beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Genoa v Crotone, 2am AEST beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Bayern Munich v Monchengladbach, 2.30am AEST beIN 3

EFL: Fulham v Brentford, 2.30am AEST, beIN 2

LaLiga: Leganes v Celta Vigo, 2.30am AEST beIN 1

LaLiga: Las Palmas v Real Sociedad, 2.30am AEST beIN SPORTS CONNECT

WTA: Bogota Day 3, 3am AEST beIN SPORTS CONNECT

MLS: New York Red Bulls v Montreal, 3.10am AEST beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Nantes v Dijon, 4am AEST beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Athletic Bilbao v Deportivo, 4.45am AEST beIN 2

Serie A: Atalanta v Inter Milan, 4.45am AEST beIN 1

Brasileiro: TBC v TBC, 5am AEST beIN SPORTS CONNECT

MLS: Colorado v Toronto FC, 5.10am AEST beIN SPORTS CONNECT

MLS: Chicago v LA Galaxy, 5.55am AEST beIN 3

Brasileiro: TBC v TBC, 8am AEST beIN SPORTS CONNECT

MLS: DC United v Columbus, 9.10am AEST beIN 3

MLS: New England v FC Dallas, 9.40am AEST beIN SPORTS CONNECT

MLS: San Jose v Houston, 12.40pm AEST beIN 1

MLS: Portland v Minnesota, 12.40pm AEST beIN 3

LaLiga: Eibar v Alaves, 8pm AEST beIN 3

Serie A: Fiorentina v SPAL, 8.30pm AEST beIN 1

EFL: Wolves v Birmingham, 9pm AEST, beIN 2

WTA: Lugano Day 4, 10.15pm AEST beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Montpellier v Bordeaux, 11pm AEST beIN SPORTS CONNECT

Serie A: AC Milan v Napoli, 11pm AEST beIN 1

Serie A: Bologna v Verona, 11pm AEST beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Sassuolo v Benevento, 11pm AEST beIN SPORTS CONNECT

Scottish Cup semi-final: Celtic v Rangers, 11.30pm AEST beIN 2

Bundesliga: Schalke v Dortmund, 11.30pm AEST beIN 3

Monday 16 April