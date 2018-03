Subscribe to beIN SPORTS to access the world's biggest names in the best leagues

*Don't forget the clocks wind back one hour in Australia from 3am (AEDT) to 2am (AEST).

The non-stop sport continues* on beIN SPORTS and beIN SPORTS CONNECT with England v Italy and Germany v Brazil, as well as:

Bundesliga - Headlined by Bayern Munich v Borussia Dortmund

LaLiga

Serie A - Headlined by Juventus v AC Milan

Guinness Pro14

WTA Miami

MLS

EFL

Coupe de la Ligue final

Turkish Super Lig

Argentine SuperLiga

*Fixtures subject to change, please refer to our EPG for the most up-to-date TV schedule information and keep track of which additional matches are available on Xtra via CONNECT here.

Monday 26 March

Ferrari Challenge: Round 1 - Murgello 12.35am AEDT, beIN 1

League One: Portsmouth v Oxford, 2am AEDT, beIN 2

WTA: Miami Day 5, 2am AEDT, beIN 3

Paulista Semi-final: TBC v TBC, 6am AEDT, beIN 1

WTA: Miami Day 5, 10.30am AEDT, beIN 3

Tuesday 27 March

WTA: Miami Day 6, 2am AEDT, beIN 3

WTA: Miami Day 6, 12pm AEDT, beIN 3

Wednesday 28 March

International: England U21 v Ukraine U21, 4am AEDT, beIN SPORTS CONNECT

WTA: Miami Day 7, 4am AEDT, beIN 3

International: Germany v Brazil, 5.45am AEDT, beIN 1

International: England v Italy, 6am AEDT, beIN 2

International: Nigeria v Serbia, 6am AEDT, beIN SPORTS CONNECT

Paulista: Palmeiras v Santos, 10.30am AEDT beIN 1

WTA: Miami Day 7, 10.30am AEDT, beIN 3

Thursday 29 March

WTA: Miami Day 8, 4am AEDT, beIN 3

WTA: Miami Day 8, 10am AEDT, beIN 3

Paulista: Corinthians v Sao Paulo, 11.45am AEDT beIN 1

Friday 30 March

WTA: Miami Day 9, 4am AEDT, beIN 3

EFL League One: Blackburn v Bradford, 5.45am AEDT, beIN 2

WTA: Miami Day 9, 12pm AEDT, beIN 3

EFL League One: Oxford v Scunthorpe, 10.45pm AEDT, beIN 1

Saturday 31 March

EFL: Brentford v Sheffield United, 1am AEDT beIN 2

Champions Cup: Scarlets v La Rochelle, 3.30am, beIN 3

EFL: Middlesbrough v Wolves, 3.30am AEDT beIN 2

EFL: Derby v Sunderland, 5.45am AEDT beIN 2

Champions Cup: Newcastle v Brive, 6am beIN 3

Champions Cup: Pau v Stade Francais, 6am beIN SPORTS CONNECT

MLS: Toronto v Real Salt Lake, 11.10am AEDT beIN 1

Argentine Superliga: Belgrano v Racing, 11.15am AEDT beIN 3

Serie A: Bologna v Roma, 9.30pm AEDT beIN 1

LaLiga: Girona v Levante, 10pm AEDT beIN 2

SPFL: Motherwell v Rangers, 10.30pm AEDT beIN 3

Challenge Cup: Connacht v Gloucester, 11pm beIN SPORTS CONNECT

Sunday 1 April

Serie A: Inter v Verona, 12am AEDT beIN 1

Serie A: Lazio v Bennevento, 12am AEDT beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Genoa v SPAL, 12am AEDT beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Atalanta v Udinese, 12am AEDT beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Cagliari v Torino, 12am AEDT beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Fiorentina v Crotone, 12am AEDT beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Hoffenheim v Cologne, 12.30am AEDT beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Schalke v Freiburg, 12.30am AEDT beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Stuttgart v Hamburg, 12.30am AEDT beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Hannover v Leipzig, 12.30am AEDT beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Leverkusen v Augsburg, 12.30am AEDT beIN SPORTS CONNECT

Champions Cup: Munster v Toulon, 1.15am beIN 3

LaLiga: Athletic Bilbao v Celta Vigo, 1.15am AEDT beIN 2

Ligue 1: Dijon v Marseille, 2am AEDT beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Chievo v Sampdoria, 2am AEST beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Sassuolo v Napoli, 2am AEST beIN SPORTS CONNECT

Turkish Super Lig: Besiktas v Alanyaspor, 2am AEST, beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Bayern Munich v Borussia Dortmund, 2.30am AEST, beIN 1

EFL: Hull v Aston Villa, 2.30am AEST, beIN 2

LaLiga: Las Palmas v Real Madrid, 2.30am AEST, beIN SPORTS CONNECT

Challenge Cup: Edinburgh v Cardiff, 2.45am AEST beIN SPORTS CONNECT

WTA Miami: Day 10, 3am AEST beIN 3

MLS: Orlando v NY Red Bulls, 3.10am AEST beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Hertha Berlin v Wolfsburg, 4.30am AEST, beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Sevilla v Barcelona, 4.45am AEST beIN 2

Serie A: Juventus v AC Milan, 4.45am AEST beIN 1

MLS: LA Galaxy v LAFC, 5am AEST beIN SPORTS CONNECT

Coupe de La Ligue final: PSG v Monaco, 5.05am AEST beIN 3

MLS: Columbus v Vancouver, 5.10am AEST beIN SPORTS CONNECT

MLS: Chicago v Portland, 8.10am AEST beIN 3

MLS: Minnesota v Atlanta, 10.10am AEST beIN 3

MLS: Sporting KC v DC United, 10.40am AEST beIN SPORTS CONNECT

MLS: Houston v New England, 10.40am AEST beIN SPORTS CONNECT

MLS: Colorado v Philadelphia, 11.10am AEST beIN 1

MLS: Seattle v Montreal, 12.10pm AEST beIN 3

LaLiga: Espanyol v Alaves, 8pm AEST beIN 2

SPFL: Dundee v Hearts, 9.30pm AEST beIN 1

Champions Cup: Clermont v Racing, 10pm AEST beIN 3

Turkish Super Lig: Belediyespor v Basaksehir, 11pm AEST beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Guingamp v Bordeaux, 11pm AEST beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Werder Bremen v Frankfurt, 11.30pm AEST, beIN 1

Monday 2 April