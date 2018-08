Arnaiz struck three goals in the Copa Del Rey last season with Ernesto Valverde's men going on to lift the trophy, thrashing Sevilla in the final.

✅ CESIÓN I El C.D. Leganés se hace con el prometedor @oscararnaiz10 para la próxima temporada cedido del @realmadrid. Lucirá el dorsal 27 y será presentado el viernes a las 11.30h en la Instalación Deportiva Butarque.



➡️https://t.co/c85kdvU24i pic.twitter.com/Q2VnfRnD5C — C.D. Leganés (@CDLeganes) August 13, 2018

Arnaiz, 23, could not force his way into Valverde's plans on a regular basis and he featured just once in LaLiga in a five-minute cameo off the bench.

Leganes confirmed that Arnaiz has signed a five-year contract with the club, with a further €500k due in variables.