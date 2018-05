The French champion turned to Tuchel after two seasons under the guidance of Emery, who will leave after next weekend's final game of the Ligue 1 season at Caen.

Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée de Thomas Tuchel au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle !



Le technicien allemand a signé un contrat de deux ans avec le club champion de France 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 14, 2018

Tuchel, who has been out of work since his Dortmund exit almost a year ago, has signed a two-year deal.