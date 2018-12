The weekend Ligue 1 clash between Paris Saint-Germain and Montpellier at the Parc des Princes has been postponed amid ongoing protests in the French capital.

🗓️📍⚽️



La rencontre #PSGMHSC, initialement prévue ce samedi 8 décembre à 16h, est reportée à la demande de la Préfecture de Police.



Une nouvelle date sera fixée ultérieurement



Plus d'infos à venir sur https://t.co/04gLBOeKvV pic.twitter.com/0Hj2McRv5X — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 4, 2018

The suspension comes after a request from police.